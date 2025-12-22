Εμμανουήλ Καραλής και Ελευθερία Πλευρίτου οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 στα βραβεία ΠΣΑΤ

Ο Εμμανουήλ Καραλής και Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 στα βραβεία ΠΣΑΤ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου).

Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του, έχοντας επικρατήσει των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανου Ντούσκο που ήταν υποψήφιοι για την ίδια διάκριση.

Στην κατηγορία των γυναικών, η Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο, κέρδισε το βραβείο της κορυφαίας αθλήτριας με τις άλλες δύο θέσεις να συμπληρώνουν, η αδελφή της, Βασιλική Πλευρίτου και η Μαρία Πρεβολαράκη.

Βραβεία ΠΣΑΤ: Οι αθλητές που βραβεύτηκαν

Κορυφαίος Προπονητής για το 2025: Χάρης Παυλίδης (Εθνική πόλο γυναικών) – Τη βράβευση έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκη

Κορυφαία Ομάδα για το 2025: Εθνική πόλο γυναικών

Κορυφαίος Αθλητής με Αναπηρία για το 2025: Νάσος Γκαβέλας (στίβος – 100μ στην κατηγορία Τ11)

Κορυφαία Αθλήτρια με Αναπηρία για το 2025: Δήμητρα Κοροκίδα (Τάε Κβον Ντο)

Κορυφαία Ομάδα με Αναπηρία για το 2025: Εθνική Κωφών Ανδρών Μπάσκετ