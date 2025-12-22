ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Εμμανουήλ Καραλής και Ελευθερία Πλευρίτου οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 στα βραβεία ΠΣΑΤ

Η λίστα με τους νικητές των φετινών βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου

The LiFO team
The LiFO team
Εμμανουήλ Καραλής και Ελευθερία Πλευρίτου οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 στα βραβεία ΠΣΑΤ Facebook Twitter
Ο Εμμανουήλ Καραλής και Ελευθερία Πλευρίτου οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 στα βραβεία ΠΣΑΤ / Φωτ: Eurokinissi
0

Ο Εμμανουήλ Καραλής και Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι αθλητές για το 2025 στα βραβεία ΠΣΑΤ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου).

Ο Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ παρέλαβε το βραβείο του, έχοντας επικρατήσει των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Στέφανου Ντούσκο που ήταν υποψήφιοι για την ίδια διάκριση.

Στην κατηγορία των γυναικών, η Ελευθερία Πλευρίτου, παγκόσμια πρωταθλήτρια πόλο, κέρδισε το βραβείο της κορυφαίας αθλήτριας με τις άλλες δύο θέσεις να συμπληρώνουν, η αδελφή της, Βασιλική Πλευρίτου και η Μαρία Πρεβολαράκη.

Βραβεία ΠΣΑΤ: Οι αθλητές που βραβεύτηκαν

Κορυφαίος Προπονητής για το 2025: Χάρης Παυλίδης (Εθνική πόλο γυναικών) – Τη βράβευση έκανε ο Παναγιώτης Γιαννάκη

Κορυφαία Ομάδα για το 2025: Εθνική πόλο γυναικών

Κορυφαίος Αθλητής με Αναπηρία για το 2025: Νάσος Γκαβέλας (στίβος – 100μ στην κατηγορία Τ11)

Κορυφαία Αθλήτρια με Αναπηρία για το 2025: Δήμητρα Κοροκίδα (Τάε Κβον Ντο)

Κορυφαία Ομάδα με Αναπηρία για το 2025: Εθνική Κωφών Ανδρών Μπάσκετ

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Πολλοί είναι δίπλα σου στα μετάλλια, στο χειροκρότημα και στη λάμψη, αλλά μετά οι προβολείς σβήνουν

Οι Αθηναίοι / Manolo: «Πολλοί είναι δίπλα σου στα μετάλλια, αλλά μετά οι προβολείς σβήνουν»

Έχει μάθει να περνά τον πήχη, να ξεπερνά τους φόβους και να καταρρίπτει στερεότυπα. Θεωρεί ότι η ζωή του αθλητή μοιάζει πολύ με τη ζωή του μοναχού. Ο πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ αφηγείται τη ζωή του και μιλά για τα παιδικά του χρόνια, τις όμορφες και δύσκολες στιγμές, την ψυχική του υγεία, τον έρωτα, την πίστη και την αγάπη που τον κρατούν όρθιο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ενοχλημένος από τις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει στη Νέα Υόρκη

Αθλητισμός / Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ενοχλημένος από τις φήμες που τον θέλουν να μετακομίζει στη Νέα Υόρκη

Το τελευταίο διάστημα αρκετά δημοσιεύματα εντός και εκτός Ελλάδας αναφέρουν πως ο σταρ του NBA φέρεται να έχει αγοράσει συγκρότημα διαμερισμάτων στο Μπρούκλιν λόγω της πιθανής μεταγραφής του σε ομάδα της Νέας Υόρκης
THE LIFO TEAM
 
 