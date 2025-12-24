Με «υπεργρίπη» το 50% των περιστατικών στο Παίδων - Τα συμπτώματα και πώς το αντιμετωπίζουμε

Με «υπεργρίπη», δηλαδή με το μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης Α (H3N2), είναι το 50% των περιστατικών στα Επείγοντα του Παίδων, με την Αρετή Μανιώτη, παιδίατρος στο επάγγελμα, να εμφανίζεται καθησυχαστική.

Μιλώντας στο Action24 για την «υπεργρίπη», η κυρία Μανιώτη διευκρίνισε πως παρόλο που η μεταδοτικότητα του στελέχους είναι αυξημένη, τα συμπτώματα είναι πιο «ελαφρά»: «Ξαφνικά, την τελευταία εβδομάδα κάνει πάρτι, κυριαρχεί το στέλεχος H3N2, το υποστέλεχος Κ. Βέβαια, καλό θα ήταν να ενημερώσουμε και να καθησυχάσουμε τους γονείς, γιατί η βαρύτητα των περιστατικών δεν είναι μεγάλη, είναι ήπια τα περισσότερα περιστατικά, δεν χρήζουν νοσηλείας. Αυτοί που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, είναι οι ευπαθείς ομάδες».

Ως προς τα συμπτώματα, που πρέπει να προσέχουν οι γονείς στα παιδιά τους, η παιδίατρος τόνισε πως ο επίμονος πυρετός, το ρίγος και η αφυδάτωση θα πρέπει να προκαλέσουν επαγρύπνηση: «Εάν παρατηρήσουν υψηλό πυρετό, κοντά στο 39 με 40, ρίγος, έντονη καταβολή, μυαλγίες, γαστρεντερικά συμπτώματα, ή ακόμη και αφυδάτωση, καλό θα ήταν να επικοινωνήσουν αρχικά με το γιατρό τους και μετά να προβούν στην όποια ενέργεια».

«Υπεργρίπη»: Πώς την αντιμετωπίζουμε

Η παιδίατρος, ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης του νέου στελέχους της γρίπης, συνέστησε μεταξύ άλλων τον εμβολιασμό, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες.

«Η γρίπη είναι ίωση, οπότε όπως όλοι οι ιοί την αντιμετωπίζουμε συμπτωματικά. Δηλαδή, η αντιβίωση έχει χώρο μόνο όταν μας κάνει κάποια επιπλοκή. Τη γρίπη την αντιμετωπίζουμε με αντιπυρετικά, ή ό,τι άλλο χρειαστεί» κατέληξε σχετικά.

Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη διατρέχουν:

άτομα άνω των 60 ετών

ασθενείς με χρόνια καρδιαγγειακά ή πνευμονικά νοσήματα, διαβήτη ή νεφρική ανεπάρκεια

ανοσοκατεσταλμένοι

έγκυες γυναίκες

παιδιά κάτω των 5 ετών

Για τις ομάδες αυτές, η γρίπη μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονία, επιδείνωση υποκείμενων παθήσεων και ανάγκη νοσηλείας.