Κακοκαιρία στην Αττική: Σε ποιες περιοχές συνιστάται προσοχή τις επόμενες ώρες

Η Αττική βρέθηκε σήμερα, στο επίκεντρο έντονης κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε δυσχέρειες στην κυκλοφορία, πλημμύρισε υπόγειους χώρους και προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης σε γειτονιές, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με μετεωρολογικά στοιχεία, τα ύψη βροχής σε τμήματα της Αττικής ξεπέρασαν ακόμη και τους 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε βροχόπτωση περίπου ενάμιση μήνα, η οποία σημειώθηκε μέσα σε ελάχιστες ώρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Νικόλ Ζιακοπούλου.

Οι μεγαλύτεροι όγκοι νερού καταγράφηκαν κυρίως σε περιοχές κοντά στον Υμηττό, όπως η Δάφνη, ο Βύρωνας και ο Άλιμος, όπου σημειώθηκαν από τα υψηλότερα επίπεδα βροχόπτωσης πανελλαδικά.

Την ίδια στιγμή, αρκετές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι μετεωρολόγοι εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά το βράδυ, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Ανήμερα των Χριστουγέννων, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στα βόρεια της χώρας και στο Αιγαίο, ενώ στην Αττική προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με διαστήματα ηλιοφάνειας και ήπιες θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από την Παρασκευή και μετά, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει εκ νέου, με ενίσχυση των βορείων ανέμων έως και 7 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας και πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, οι οποίες φαίνεται να διατηρούνται έως την Πρωτοχρονιά, με πιθανότητα τοπικών φαινομένων και χιονοπτώσεων.