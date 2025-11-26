ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μια τελετή αλλιώτικη: Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε μέσα στο μουσείο της Ολυμπίας

Παρά την αναγκαστική μεταφορά στο μουσείο, η τελετή διατήρησε τα καθιερωμένα τελετουργικά, δηλαδή τις χορογραφημένες κινήσεις των «ιερειών» και των κουρών, καθώς και απαγγελίες στην ελληνική γλώσσα

Η Ολυμπιακή Φλόγα άρχισε σήμερα το ταξίδι της προς τους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026, σε μια τελετή που χρειάστηκε να μεταφερθεί από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας στο γειτονικό μουσείο λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Η παραδοσιακή αφή γίνεται με τις ακτίνες του ήλιου, οι οποίες συγκεντρώνονται σε έναν καθρέφτη ειδικού σχήματος για να ανάψουν τη φλόγα. Τα πυκνά σύννεφα, ωστόσο, δεν επέτρεψαν την τυπική διαδικασία, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν την εφεδρική φλόγα που είχε δημιουργηθεί τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια σύντομης ηλιοφάνειας στη γενική πρόβα.

Τον ρόλο του πρώτου λαμπαδηδρόμου ανέλαβε ο Έλληνας κωπηλάτης Πέτρος Γκαϊδατζής, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδρομής που θα συνεχιστεί στην Ιταλία. Εκεί, περίπου 10.000 λαμπαδηδρόμοι θα μεταφέρουν τη φλόγα σε ολόκληρη τη χώρα έως την τελετή έναρξης των Αγώνων, που θα διεξαχθούν από 6 έως 22 Φεβρουαρίου.

Φωτ: Eurokinissi

Παρά τη βροχή, ο ήλιος έκανε τελικά την εμφάνισή του στη διάρκεια της εσωτερικής τελετής. «Είναι κάτι βαθιά συγκινητικό για μένα», δήλωσε η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, στην πρώτη της επίβλεψη τελετής αφής μετά την εκλογή της τον Μάρτιο. «Νιώθω ότι παρελθόν και παρόν συναντιούνται. Η σημερινή τελετή μας υπενθυμίζει τι πρεσβεύουν οι Αγώνες».

Φωτ: Eurokinissi

Καθυστερήσεις στην Ιταλία, αλλά και νέες προσδοκίες

Η Ιταλία ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για τρίτη φορά Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και η προετοιμασία προχωρά με αυξημένα κόστη και σημαντικές καθυστερήσεις. Παρά τα προβλήματα, οι διοργανωτές παρουσιάζουν ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 116 αγωνισμάτων, την πρώτη συμμετοχή του ski mountaineering, ενισχυμένη παρουσία γυναικών και την επιστροφή των παικτών του NHL στο ολυμπιακό τουρνουά χόκεϊ.

Φωτ: Eurokinissi

Μετά την παράδοση της φλόγας στις 4 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσει μια πορεία 63 ημερών και 12.000 χιλιομέτρων μέσα από όλες τις 110 ιταλικές επαρχίες, αναδεικνύοντας μνημεία, χώρους πολιτισμού και τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις πριν καταλήξει στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου.

Φωτ: Eurokinissi

«Η φλόγα θα διασχίσει κάθε ιταλική επαρχία, 60 πόλεις, 300 κωμοπόλεις, 20 περιφέρειες και όλα τα μνημεία UNESCO», δήλωσε ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής, Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι ομιλητές κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να αναλογιστεί το πνεύμα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. «Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει πολλαπλές κρίσεις. Οι πόλεμοι πληθαίνουν, από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ασία και την Αφρική», είπε ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος. «Η φλόγα μας υπενθυμίζει τις αξίες που γεννήθηκαν εδώ και συνεχίζουν να καθοδηγούν την ανθρωπότητα».

Φωτ: Eurokinissi
Φωτ: Eurokinissi

Παραδοσιακά στοιχεία μέσα στο μουσείο

Παρά την αναγκαστική μεταφορά στο μουσείο, η τελετή διατήρησε τα καθιερωμένα τελετουργικά, δηλαδή τις χορογραφημένες κινήσεις των «ιερειών» και των κουρών, καθώς και απαγγελίες στην ελληνική γλώσσα προς τιμήν των αρχαίων θεών.

Φωτ: Eurokinissi

Η καλλιτεχνική διευθύντρια Άρτεμις Ιγνατίου ανέφερε ότι η ομάδα είχε προετοιμαστεί για κακές καιρικές συνθήκες και πως «τελικά κερδίσαμε κάτι ξεχωριστό: την ενέργεια του μουσείου και του ίδιου του αρχαιολογικού χώρου». Μιλώντας στο Associated Press, σημείωσε ότι ο χορός ανάμεσα στα αγάλματα «έδωσε στην τελετή μια αίσθηση διαχρονικότητας».

Φωτ: Eurokinissi

Ξεχωριστή φλόγα για τους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες (6–15 Μαρτίου) θα ανάψει στις 24 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Στόουκ Μάντεβιλ στη Βρετανία, γενέτειρα του παγκόσμιου Παραολυμπιακού κινήματος.

Με πληροφορίες από Associated Press

