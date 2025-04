Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ένταση στο παρκέ μετά τον αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς

Στο φινάλε του πέμπτου αγώνα ανάμεσα στους Πέισερς και τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε έντονη λογομαχία με τον πατέρα του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Ο Τζον Χαλιμπέρτον, εμφανώς ενθουσιασμένος από τη νίκη της Ιντιάνα και το νικητήριο καλάθι του γιου του στην παράταση, πλησίασε τον Έλληνα σταρ, φωνάζοντας και κρατώντας πετσέτα με το πρόσωπο του Ταϊρίς. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Γιάννη, ο πατέρας του Χαλιμπέρτον τον προσέγγισε με προκλητική διάθεση, τον έβρισε και τον προκάλεσε, κάτι που ο Αντετοκούνμπο χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτο».

Η ένταση αυτή οδήγησε σε αναστάτωση ανάμεσα στους παίκτες και τα μέλη των δύο ομάδων, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να αποτρέψουν τα χειρότερα. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον, μετά το τέλος του αγώνα, παραδέχτηκε ότι ο πατέρας του δεν είχε δίκιο και πως το περιστατικό ήταν λανθασμένο, τονίζοντας ότι το μπάσκετ πρέπει να μένει εντός παρκέ. Ο ίδιος ο Γιάννης, παρά την ένταση, δήλωσε ότι στο τέλος συνομίλησε με τον Τζον Χαλιμπέρτον και πως το θέμα θεωρείται λήξαν.

Η ένατση τελικά δεν σταμάτησε εκεί, καθώς όταν λίγο αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήγε να αγκαλιάσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν στο τέλος του αγώνα και εκείνος τον έσπρωξε μακριά ψιθυρίζοντάς του κάτι με αποτέλεσμα ο «Greek Freak» να εξοργιστεί και να ορμήσει πάνω του προκαλώντας ξανά γενική σύρραξη.

GIANNIS VS. MATHURIN: Giannis Antetokounmpo hugged Bennedict Mathurin at the end of the game, then Mathurin shoved him off & Giannis went at him at the end of the series!



Then, both teams had some pushing & shoving!



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Rdj2T0dzFl