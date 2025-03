ΛεΜπρόν για Αντετοκούνμπο: «Αν ο Γιάννης έπαιζε τη δεκαετία του '70, θα έβαζε 250 πόντους» 

«Αν έπαιζε τη δεκαετία του '70, θα έβαζε 250 πόντους», ισχυρίστηκε ο ΛεΜπρον Τζέιμς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο «The Pat McAfee Show», ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε την ευκαιρία να μιλήσει μεταξύ άλλων και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «βασιλιάς» αποθέωσε τον Greek Freak, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση όπου έπαιζε σε αγώνα κατά τη δεκαετία του 1970, τότε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα μπορούσε να πετύχει 250 πόντους.

«Προσπαθείτε να μου πείτε ότι ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να παίξει σε αγώνα του NBA από τα 70s; Ο Γιάννης θα είχε 250 πόντους σε αγώνα των 70s», είπε και για έμφαση συνέχισε: «250 πόντους».

