«Ένα πραγματικά ξεχωριστό άτομο»: Η Λίβερπουλ και ο προπονητής του αποχαιρετούν τον Ντιόγκο Ζότα

Η Λίβερπουλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την τραγική απώλεια του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος απέδωσε φόρο τιμής στους δύο αδελφούς με δημόσιες δηλώσεις, ενώ ανακοίνωσε και το άνοιγμα φυσικών και διαδικτυακών βιβλίων συλλυπητηρίων.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, εκφράστηκε με συναισθηματική φόρτιση για την απώλεια του Πορτογάλου επιθετικού, γράφοντας πως τα λόγια είναι φτωχά μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία:

«Τι να πει κανείς σε μια στιγμή σαν αυτή, όταν το σοκ και ο πόνος είναι τόσο έντονα; Μακάρι να είχα τις λέξεις, αλλά ξέρω πως δεν τις έχω», ανέφερε.

«Ο Ντιόγκο δεν ήταν απλώς παίκτης μας. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε από όλους: συμπαίκτες, προπονητές, προσωπικό. Δεν κυνηγούσε τη δημοφιλία, αλλά την κέρδιζε έτσι κι αλλιώς. Ήταν φίλος όλων. Ένα πραγματικά ξεχωριστό άτομο», σημείωσε.

Jamie Carragher has paid tribute after the tragic death of Diogo Jota pic.twitter.com/vzgAXL9zCv