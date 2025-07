Το «Ζότα» που δεν ήταν Ζότα: Η ιστορία πίσω από το ποδοσφαιρικό ψευδώνυμο του Ντιόγκο Ζοσέ ντα Σίλβα

Σε ηλικία μόλις 28 ετών, ο Ντιόγκο Ζότα άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία, βυθίζοντας στη θλίψη τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά τον γάμο του με τη σύντροφό του Ρούτε Καρντόσο, ο Πορτογάλος επιθετικός της Λίβερπουλ έφυγε πρόωρα, όπως και ο 25χρονος αδελφός του, Αντρέ Σίλβα, ο οποίος επίσης επέβαινε στο όχημα την ώρα του δυστυχήματος.

Μεταξύ των όσων γράφτηκαν τις τελευταίες ώρες για τη ζωή και την καριέρα του, ένα λιγότερο γνωστό αλλά ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά το όνομα με το οποίο τον γνώρισε το φίλαθλο κοινό: το «Ζότα» δεν ήταν το πραγματικό του επίθετο.

Liverpool and Portugal star Diogo José Teixeira da Silva has died at the age of 28 after being involved in a car accident in Zamora, Spain, alongside his 26-year-old brother, André Filipe da Silva. pic.twitter.com/YEpE4SPdzg