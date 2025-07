ΛεΜπρόν Τζέιμς για τον θάνατο του Ζότα: «You'll Never Walk Alone»

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά την τραγική είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του, Αντρέ, σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης στην ισπανική επαρχία Ζαμόρα. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του ΝΒΑ και μέτοχος της Λίβερπουλ, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του 28χρονου επιθετικού με ένα λιτό αλλά συγκινητικό μήνυμα στα social media.

«Ποτέ δεν θα περπατάς μόνος, Ζότα», έγραψε ο ΛεΜπρόν, αναρτώντας μια φωτογραφία του Πορτογάλου διεθνή. «Οι προσευχές μου είναι με τους αγαπημένους του αυτές τις ώρες. Είθε όλοι σας να καθοδηγηθείτε και να προστατευτείτε. Ποτέ δεν θα περπατάς μόνος, Ζότα».

My prayers goes out to his loved ones during this time! May you all be guided and protected! YNWA JOTA!! 🙏🏾🙏🏾🙏🏾❤️ https://t.co/B3tYVJJxkA