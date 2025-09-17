ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Champions League: Η Καϊράτ έκανε το μακρύτερο ταξίδι στην ιστορία για να παίξει με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Για να παίξει τον αγώνα της, η Καϊράτ θα περάσει σχεδόν μια ολόκληρη μέρα στο αεροπλάνο, καθώς η πτήσεις, υπερβαίνουν τις 12 ώρες

φωτ.: Getty
Όταν ορίστηκαν οι αγώνες της φάσης των ομίλων του Champions League, οι ιθύνοντες της Καϊράτ από το Αλμάτι του Καζακστάν έπιαναν το κεφάλι τους.

Μεγάλη στιγμή η σημερινή, καθώς η Αλμάτι κάνει το ντεμπούτο της στο Champions League, όμως για να το κάνει αυτό πραγματοποίησε το μεγαλύτερο ταξίδι στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι μία από τις ομάδες που καλείται να αντιμετωπίσει η Καϊράτ, με το σημερινό ματς να διεξάγεται στη Λισαβόνα. Για να το κάνει αυτό, η ομάδα του Καζακστάν θα διανύσει μια διαδρομή 6.900 χιλιομέτρων, την μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ποτέ μια ομάδα στην ιστορία του τουρνουά, πράγμα που θα αποτελέσει και οικονομικό θέμα.

Για να παίξει τον αγώνα της, η Καϊράτ θα περάσει σχεδόν μια ολόκληρη μέρα στο αεροπλάνο, καθώς η πτήσεις, υπερβαίνουν τις 12 ώρες.

Μάλιστα είναι το μοναδικό ταξίδι που θα μπορούσε να είναι τόσο μακρινό για τη διοργάνωση  και τους πρωταγωνιστές του Champions League, καθώς το μοναδικό μεγαλύτερο δυνατό, θα ήταν να έχει περάσει η πορτογαλική Σάντα Κλάρα από τις Αζόρες και να κληρωθεί με την Καϊράτ. Έχουν κάτι να χαίρονται οι Καζάκοι τελικά...

