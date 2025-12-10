Άννα Κανδαράκη: «Να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» - Το νέο μήνυμα μετά την αποκάλυψη της διάγνωσης με καρκίνο

Με ένα νέο μήνυμα που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Άννα Κανδαράκη απηύθυνε δημόσια τις ευχαριστίες της για τη στήριξη που δέχθηκε μετά την αποκάλυψη ότι αντιμετώπισε για δεύτερη φορά καρκίνο του αίματος.

Η γνωστή κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, με αφορμή την ονομαστική της εορτή, μίλησε για μια «διαφορετική γιορτή», όπως τη χαρακτήρισε, γεμάτη μηνύματα αγάπης, συγκίνησης και συμπαράστασης.

Στην ανάρτησή της, η ίδια περιγράφει τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση των τελευταίων ημερών, αναφερόμενη στις ευχές, στις προσευχές και στις προσωπικές κουβέντες που δέχθηκε από ανθρώπους που τη γνωρίζουν ή τη στηρίζουν από απόσταση. Με λόγια συγκίνησης, εκφράζει ευγνωμοσύνη, αλλά και αμηχανία για το μέγεθος της αγάπης που, όπως σημειώνει, εισέπραξε: «να αξίζω άραγε τόση αγάπη;», αναρωτιέται.

Παράλληλα, τονίζει τη σημασία της προοπτικής και της συνέχισης: «Πάντα όμως με το βλέμμα μπροστά. Για το σήμερα και το αύριο, που υπόσχομαι – σε εσάς, αλλά και σε μένα – ότι θα είναι καλύτερο», γράφει, κλείνοντας με ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης.

Υπενθυμίζεται ότι η Άννα Κανδαράκη αποκάλυψε πρόσφατα, μέσα από βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ότι ήρθε αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με τον καρκίνο του αίματος, εννέα χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση. Όπως ανέφερε τότε, χρειάστηκε ένας χρόνος θεραπευτικής μάχης μέχρι να φτάσει στο σημείο να αισθανθεί ότι μπορεί να μιλήσει δημόσια για όσα βίωσε. Όπως υπογράμμισε, στόχος της ήταν όχι μόνο να είναι ειλικρινής, αλλά και να μεταδώσει δύναμη σε όσους βρίσκονται σήμερα σε αντίστοιχη δοκιμασία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο του αίματος