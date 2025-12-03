ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μουντιάλ 2026: Ρόμπι Γουίλιαμς και YMCA στην κλήρωση με έντονο «άρωμα Τραμπ»

Η Fifa θα παρουσιάσει στην ίδια εκδήλωση το νέο Peace Prize, για το οποίο ο Τραμπ θεωρείται το φαβορί

Η Fifa ετοιμάζει μια φανταχτερή, αλλά και ξεκάθαρα «τραμπικών αποχρώσεων» τελετή για την κλήρωση του Μουντιάλ 2026, με τους Village People, τον Ρόμπι Γουίλιαμς και τον Αντρέα Μποτσέλι να πρωταγωνιστούν στο πρόγραμμα της Παρασκευής στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον.

Η επιλογή των Village People, που θα εμφανιστούν με το YMCA, ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί στενά με τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη προκαλέσει σχόλια.

Τη διοργάνωση της κλήρωσης θα παρουσιάσουν η Heidi Klum, ο Kevin Hart και ο ηθοποιός Danny Ramirez. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης ντουέτο του Ρόμπι Γουίλιαμς, ο οποίος συνεργάζεται θεσμικά με τη Fifa ως «music ambassador», με τη Nicole Scherzinger, καθώς και εμφάνιση του Αντρέα Μποτσέλι. 

Νέο βραβείο με άρωμα Νόμπελ για τον Τραμπ

Η Fifa αναμένεται να παρουσιάσει στην ίδια εκδήλωση το νέο Peace Prize – Football Unites the World. Σύμφωνα με διεθνή ρεπορτάζ, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρείται ο πιθανότερος αποδέκτης, σε συνέχεια των πρόσφατων δηλώσεών του ότι πρέπει να λάβει Νόμπελ Ειρήνης. Ο πρόεδρος της Fifa, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει επαινέσει δημοσίως τον Τραμπ στο παρελθόν και είχε παραστεί στην ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025. 

Η διοργάνωση του 2026 θα είναι η πρώτη με 48 ομάδες και 104 αγώνες, απλωμένη σε 16 πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Η Fifa στοχεύει να αξιοποιήσει στην πράξη τη δυναμική της αμερικανικής αγοράς, καθώς η πλειονότητα των αγώνων θα φιλοξενηθεί σε αμερικανικά γήπεδα.

Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση έχει αποκτήσει πρόσφατα ακόμη έναν δεσμό με τον πρώην πρόεδρο. Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία του John F. Kennedy Center for the Performing Arts, απομακρύνοντας την επί χρόνια διευθύντρια Deborah Rutter και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον οργανισμό.

