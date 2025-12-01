Γαλλία: Οπαδοί επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές και διοικητικά στελέχη της Νις

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (30/11) έξω από το προπονητικό κέντρο της Νις, στη Γαλλία, όταν περίπου 400 οπαδοί περίμεναν την αποστολή μετά την έκτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας, αυτή τη φορά από τη Λοριάν (3-1).

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν σε φραστικές αποδοκιμασίες: οι Τερέμ Μόφι και Ζερεμί Μπογκά δέχθηκαν σωματική επίθεση, όπως και ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Φλοριάν Μορίς. Οι δύο ποδοσφαιριστές υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων και τέθηκαν σε αναρρωτική άδεια.

Ο δημοσιογράφος Μαξίμ Μπακιέ, ο μοναδικός ρεπόρτερ στο σημείο, περιέγραψε σκηνές χάους: οπαδοί που μπλόκαραν το πούλμαν, άναβαν καπνογόνα και απαιτούσαν εξηγήσεις. Ο Μορίς, που θεωρείται υπεύθυνος για τις αποτυχημένες μεταγραφές του καλοκαιριού, χρειάστηκε να «εξαχθεί» από τον χώρο σε κατάσταση «σοκ», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο.

Γαλλία: Καταδικάζει τα επεισόδια η Νις

Η ομάδα επιβεβαίωσε τα επεισόδια με ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι «κατανοεί τη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες εμφανίσεις», αλλά «καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας» εναντίον μελών του συλλόγου.

Ο προπονητής Φρανκ Αζ, που έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι η Νις «παλεύει για την παραμονή», προσπάθησε να μιλήσει στους οπαδούς, χωρίς ωστόσο να κατευναστεί η κατάσταση. Τα επεισόδια διήρκεσαν περίπου 45 λεπτά.

Η Νις βρίσκεται στη 10η θέση με 17 βαθμούς και υποδέχεται την Ανζέ την Κυριακή, σε μια αναμέτρηση που αποκτά ιδιαίτερο βάρος μετά την έκρηξη οργής των οπαδών.

Με πληροφορίες από Le Monde