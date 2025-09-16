ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Champions League: Τριήμερη πρεμιέρα με 17 αγώνες - Αναλυτικό πρόγραμμα

Ποιοι αγώνες ξεχωρίζουν - Πότε παίζει ο Ολυμπιακός με την Πάφο

Champions League: Τριήμερη πρεμιέρα με 17 αγώνες - Αναλυτικό πρόγραμμα
Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητα της Ευρώπης.

Η φάση του του ομίλου του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου).

Από τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.

Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.

Champions League: To πρόγραμμα της πρεμιέρας

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

  • 19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
  • 19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
  • 22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
  • 22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
  • 22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
  • 22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

  • 19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
  • 19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
  • 22:00 Άγιαξ – Ίντερ
  • 22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
  • 22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
  • 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

  • 19:45 Μπριζ – Μονακό
  • 19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
  • 22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
  • 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
  • 22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ
