Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Αναβλήθηκε ο αγώνας λόγω κακοκαιρίας

Αναβλήθηκε ο προγραμματισμένος για απόψε αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, εν μέσω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική.

Τα έντονα κεραυνικά και πλημμυρικά επεισόδια που ξεκίνησαν περίπου στις 17:00 επιδείνωσαν την ήδη βεβαρυμμένη κατάσταση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, με αποτέλεσμα οι φίλαθλοι να αναρωτιούνται για ώρες, εάν θα επηρεαστεί η διεξαγωγή του αγώνα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ενημέρωσε, ότι:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Στις 19:00 ήχησε μήνυμα του 112 στην Αττική, με την Πολιτική Προστασία να καλεί σε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Πολλοί εκ των φιλάθλων βρίσκονταν ήδη στον δρόμο προς το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την κίνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, να ταλαιπωρούν αρκετά τους οδηγούς.

Φωτογραφίες από το ΣΕΦ δείχνουν πλημμυρισμένα σημεία.

Φωτογραφία Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου από το ΣΕΦ / Eurokinissi

Μεταξύ των περιοχών που «χτύπησε» η κακοκαιρία Byron, είναι και το Παλαιό Φάληρο με την Ποσειδώνος να έχει δεχθεί μεγάλο όγκο νερού.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου ενημέρωσε νωρίτερα, για κάθοδο πολύ ορμητικού νερού στο ύψος του Αγίου Δημητρίου, ενώ ανέφερε επίσης συσσώρευση υδάτων με φερτά υλικά, με τις υπηρεσίες του δήμου να έχουν ξεκινήσει την καθαριότητα του δρόμου και άλλες διαδικασίες που απαιτούνται.

«Να μη βγει ο κόσμος, έχει βγει ανακοίνωση από τη νομαρχία», τόνισε ο Γ. Φωστηρόπουλος.