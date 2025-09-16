«Φεύγω με καθαρή συνείδηση», γράφει ο Βιτόρια αποχαιρετώντας τον Παναθηναϊκό

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά, η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός που φαίνεται να πληρώνει το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη Super League, με δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα απέναντι σε Λεβαδειακό (1-1) και Κηφισιά (3-2), είπε το δικό του «αντίο» στην ομάδα, δηλώνοντας, ότι «φεύγω με καθαρή συνείδηση έχοντας δώσει τον καλύτερο εαυτό μου».

Αναλυτικά, ο Ρουί Βιτόρια έγραψε στο Instagram:

«Ο χρόνος μου στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του. Φεύγω με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας ότι έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο σε κάθε στιγμή, ιδιαίτερα στις πιο δύσκολες.

Είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη όλων των παικτών και όλων όσων, πολλοί από αυτούς με διακριτικό τρόπο, δούλεψαν μαζί μου καθημερινά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πάνω απ’ όλα, ευχαριστώ τους φανταστικούς φιλάθλους για την αγάπη που μου έδειχναν πάντα και για τη συνεχή στήριξη που προσέφεραν στον Παναθηναϊκό. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και σε αυτή την υπέροχη χώρα για τον τρόπο που με υποδέχθηκε!

Σε όλους εσάς, ένα ειλικρινές ευχαριστώ! Κάποια μέρα, οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν».

Ο Βιτόρια ανέλαβε τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο του 2024 και σε 43 αγώνες μέτρησε 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Πέρυσι οδήγησε το «τριφύλλι» στη 2η θέση του πρωταθλήματος και σε ευρωπαϊκή πορεία που εξασφάλισε την παρουσία της ομάδας στα προκριματικά του Champions League. Ωστόσο, η φετινή αποτυχία απέναντι στη Ρέιντζερς, παρά την καλή εικόνα της ομάδας, στέρησε την είσοδο στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η πρόκριση επί της Σαχτάρ και της Σαμσουνσπόρ που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League δεν στάθηκαν αρκετά για να αντισταθμίσει το απογοητευτικό ξεκίνημα στις εγχώριες διοργανώσεις.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ ανέφερε: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του».