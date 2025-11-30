ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Νικήτρια η «Ένωση» στο αθηναϊκό ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε για την ισοφάριση, όμως η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει στη Λεωφόρο με τελικό σκορ 2-3

LifO Newsroom
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ / Eurokinissi
«Πλούσιο» σε θέαμα και γκολ ήταν το ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τη 12η αγωνιστική της Super League, με την «Ένωση» με γκολ του Γιόβιτς στο 93 να επικρατεί του «τριφυλλιού».

Η ΑΕΚ πήρε από νωρίς τα ηνία στην αναμέτρηση, αφού με τον «πρωταγωνιστή» της Λούκα Γιόβιτς, προηγήθηκε στο 16ο λεπτό του Παναθηναϊκού. Τη συνέχεια έδωσε ο επιθετικός από τη Σερβία με δεύτερο διαδοχικό του γκολ, αυτήν τη φορά από το σημείο του πέναλτι, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μειώσει στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο με γκολ του Τετέ στο 71, για να έρθει ο Τζούρισιτς στις καθυστερήσεις του αγώνα να ισοφαρίσει. Τη νίκη για την ΑΕΚ και, συνεπώς, τους τρεις βαθμούς από την αναμέτρηση «χάρισε» και πάλι ο Γιοβιτς με γκολ στο 93.

Συγκινητική στιγμή στην Αρχαία Ολυμπία: Λύγισε η πρόεδρος της ΔΟΕ στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Αθλητισμός / Συγκινητική στιγμή στην Αρχαία Ολυμπία: Λύγισε η πρόεδρος της ΔΟΕ στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Κόβεντρι παρέμεινε φανερά συγκινημένη μέχρι το τέλος, υπογραμμίζοντας ότι η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί «το σημείο όπου ξεκινά κάθε φορά το ταξίδι της ειρήνης και της ενότητας»
LIFO NEWSROOM
Στέφανος Ντούσκος: «Έτρωγα παγάκια επειδή πεινούσα, ζω εσώκλειστος 300 ημέρες τον χρόνο στο κωπηλατοδρόμιο»

Αθλητισμός / Στέφανος Ντούσκος: «Έτρωγα παγάκια επειδή πεινούσα, ζω εσώκλειστος 300 ημέρες τον χρόνο στο κωπηλατοδρόμιο»

Ο Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας, περιγράφει την απαιτητική καθημερινότητά του στο κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά και θυμάται τη στιγμή που «είπα "τέλος, δεν μπορώ να το κάνω άλλο"»
LIFO NEWSROOM
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΞΕΣΠΑ

Αθλητισμός / Πέτρος Γκαϊδατζής: Ξεσπά ο Έλληνας Ολυμπιονίκης - «Πήρα χάλκινο και είμαι σίγουρος ότι δεν με έχεις ξανακούσει»

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ο μόνος τρόπος για να αναδειχθούν οι αθλητές και να τους γνωρίσει ο κόσμος είναι να ανεβάζουν οι ίδιοι περιεχόμενο στα social
LIFO NEWSROOM
 
 