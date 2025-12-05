ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 79-89: Κακό δεύτερο ημίχρονο και τέλος στο σερί των «πράσινων»

Η Βαλένθια κυριάρχησε με την άμυνά της, εκτελώντας με αυτοπεποίθηση πίσω από τα 6,75

LifO Newsroom
Φωτ: Eurokinissi
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη φετινή ήττα του στο ΟΑΚΑ, καθώς η Βαλένθια τον «λύγισε» με 79-89, βάζοντας τέλος στο σερί των τεσσάρων νικών και υποχρεώνοντας την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κάνει βήμα πίσω στη βαθμολογία.

Οι «πράσινοι» έμειναν από λύσεις απέναντι στην αδιάκοπη πίεση των Ισπανών, εγκλωβίστηκαν στο μισό γήπεδο και δεν βρήκαν ποτέ σταθερό ρυθμό στην επίθεση, παρά το καλό πρώτο ημίχρονο.

Η Βαλένθια κυριάρχησε με την άμυνά της, εκτελώντας με αυτοπεποίθηση γύρω από το τρίποντο (40 προσπάθειες) και ανοίγοντας συνεχώς το γήπεδο. Ο Ντάριους Τόμπσον πραγματοποίησε εμφάνιση ηγετική, με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα πάνω στον Χουάντσο που έκοψε κάθε προσπάθεια αντεπίθεσης του Παναθηναϊκού στο τέλος.

Ο Κένεθ Φαρίντ έμεινε μακριά από τον ρυθμό που έδειχνε στα προηγούμενα παιχνίδια, ο Γιούρτσεβεν δεν μπόρεσε να βοηθήσει στην επιστροφή του και οι «πράσινοι» αναγκάστηκαν να κυνηγούν το σκορ σε όλο το δεύτερο μέρος. Το ΟΑΚΑ δεν μπόρεσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα, με τη Βαλένθια να φεύγει δίκαια με το διπλό.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89

