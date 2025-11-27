ΗΠΑ: 20χρονος μπασκετμπολίστας πέθανε τέσσερις ημέρες μετά τον τραυματισμό του σε κολεγιακό αγώνα

Ένας 20χρονος μπασκετμπολίστας του Connors State College στην Οκλαχόμα έχασε τη ζωή του την Τρίτη, τέσσερις ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα στο Τέξας.

Ο Ίθαν Ντιτζ, δευτεροετής φοιτητής και φόργουορντ της ομάδας, τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπέστη κάποιας μορφής κρανιοεγκεφαλική κάκωση, αν και το κολέγιο ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη ιατρικά στοιχεία για τα αίτια.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα του Connors State στο Facebook, η σχολή ανέφερε: «Ο Ίθαν ενσάρκωνε τι σημαίνει να είσαι Cowboy: εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και τους φίλους του».

We are saddened and heartbroken by the loss of Cowboy Basketball player Ethan Dietz. Please pray for his family, the Cowboy basketball team, athletic department and college. pic.twitter.com/A8AKLZOe7j — Connors State Baseball (@ConnorsBaseball) November 25, 2025

Μετά την είδηση του θανάτου του, το κολέγιο ακύρωσε σειρά αγώνων των ανδρικών και γυναικείων ομάδων του. Ο Ντιτζ, που είχε ύψος 2,03 μ., είχε φέτος μέσο όρο 11 πόντους σε οκτώ εμφανίσεις. Στο παιχνίδι όπου τραυματίστηκε, είχε σημειώσει οκτώ πόντους και τέσσερα ριμπάουντ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Facebook Twitter Φωτ: Connors State College

Το Connors State College ανακοίνωσε ότι την 1η Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία στη μνήμη του στην πανεπιστημιούπολη του Warner, στην Οκλαχόμα.

Με πληροφορίες από Associated Press