Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του, σύμφωνα με το ESPN

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, φέρεται να έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με του Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του άσου, μετά τις διαδοχικές ήττες της ομάδας στο NBA.

Την είδηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετέδωσε ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Τσαράνια (Shams Charania), με τις δύο πλευρές να προσπαθούν να βρουν μία λύση για τον μπασκετμπολίστα, είτε αυτό της παραμονής, είτε της αποχώρησής του από την ομάδα.

Οι αποφάσεις αναμένονται να γίνουν γνωστές τις επόμενες εβδομάδες, γνωστοποίησε ο «Shams», ένας από τους insiders του ΝΒΑ, τουλάχιστον στο κομμάτι των μεταγραφών.

Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP's future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι αναρτήσεις του στα social

Υπενθυμίζεται πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πριν από λίγες ημέρες, διέγραψε όλες τις σχετικές του αναρτήσεις με τους Μπακς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως «κίνηση εκνευρισμού» του αστέρα με τη διοίκηση της ομάδας.

Ο Έλληνας σταρ διέγραψε όλες τις αναρτήσεις του στο X (Twitter) από το 2021 και μετά, ενώ στο Instagram αφαίρεσε σχεδόν κάθε υλικό που σχετίζεται με τους Μπακς, κρατώντας μόνο τις φωτογραφίες από το πρωτάθλημα του 2021 και την κατάκτηση του In-Season Tournament.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία το Μιλγουόκι βρίσκεται σε εμφανή αγωνιστική κρίση. Η ομάδα έχει χάσει οκτώ από τα εννέα τελευταία παιχνίδια, ανάμεσά τους και ένα σερί επτά ηττών, και έχει υποχωρήσει εκτός θέσεων play-in στην Ανατολή με ρεκόρ 9–13.