Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ο 68χρονος είχε συντάξει διαθήκη και άφηνε την περιουσία του στον ανιψιό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, τον Οκτώβριο.

Σχεδόν δύο μήνες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του επιστάτη του, το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη ο ανιψιός του και διώκεται ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη, που από την πρώτη στιγμή για τις Αρχές ήταν ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, για τον 32χρονο φίλο του αλλά για ακόμη έναν άνδρα που φέρεται ως συναυτουργός στο φονικό.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να μεταβούν στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Ανατροπή με τη διάθηκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Από την πρώτη στιγμή που στυγερού εγκλήματος, μία από τις κύριες εκτιμήσεις των Αρχών για τον λόγο που οδήγησε τον δράστη στη δολοφονία, ήταν η περιουσία του θύματος.

Αναλυτικότερα, υποστήριζαν πως ο ανιψιός του ίσως οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο καθώς φοβόταν μήπως ο θεός του αφήσει την περιουσία του σε άλλο άτομο και πιο συγκεκριμένα στον επιστάτη του κάμπινγκ.

Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες που ήρθαν στη δημοσιότητα για τη διαθήκη του θύματος, αναφέρουν πως τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του, ο 68χρονος είχε συντάξει χειρόγραφη διαθήκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να έγραψε χαρακτηριστικά πως «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», αφήνοντάς του ακίνητα, μετοχές, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ.

Τέλος, στον επιστάτη του κάμπινγκ, άφηνε ένα οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.