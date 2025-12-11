ΔΙΕΘΝΗ
«Υπεργρίπη»: Ποια είναι η νέα γρίπη από την οποία «κινδυνεύει» η Ευρώπη

Η «υπεργρίπη» δοκιμάζει το βρετανικό ΕΣΥ - Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γυναίκα με γρίπη στο σπίτι της / Unsplash
0

Σοβαρότερη νόσηση και αύξηση στις νοσηλείες παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη από την «υπεργρίπη», όπως είναι αλλιώς γνωστός ο «υποκλάδος Κ», το μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης Α(H3N2).

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί το επίκεντρο των κρουσμάτων της «υπεργρίπης», την ώρα που σε Γαλλία και Ισπανία τα φαρμακεία ξεπουλούν μάσκες. Χαρακτηριστικά, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας (NHS) προειδοποιεί για ένα «άνευ προηγουμένου κύμα» λοιμώξεων, καθώς στο Λονδίνο, οι νοσηλείες είναι τριπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά.

Τα νοσοκομεία του Μπέρμιγχαμ κηρύχθηκαν σε «κρίσιμη κατάσταση» λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ασθενών με γρίπη. Παράλληλα, οι αρχές συνιστούν μάσκα σε όλους όσοι εμφανίζουν συμπτώματα, τόσο σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους όσο και στους χώρους εργασίας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η χρήση μάσκας μειώνει σημαντικά τη διασπορά ιών όπως η γρίπη, η Covid-19 και ο RSV, ειδικά σε περιόδους υψηλής κυκλοφορίας αναπνευστικών λοιμώξεων.

«Υπεργρίπη»: Καθησυχαστικός ο Γκίκας Μαγιορκίνης

Ο Καθηγητής στο Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μίλησε στο Action24 για το νέο στέλεχος της γρίπης, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς τη λήψη περισσότερων μέτρων.

«Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Πραγματικά, πρόκειται για ένα στέλεχος της γρίπης, το οποίο εδώ και έναν μήνα δείχνει ότι θα κάνει μία έντονη εποχιακή γρίπη για φέτος. Να πω πρώτο το σημαντικό, ότι δεν θα επιστρέψουμε σε μέτρα που είχαν ληφθεί επί COVID, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Έχει μεγάλη κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να έχουμε τρεις φορές πάνω τις εισαγωγές σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι. Αυτός δεν είναι ένας αριθμός, που τον καθιστά ανησυχητικό για τη λήψη μέτρων από την κεντρική κυβέρνηση, ωστόσο στη Μεγάλη Βρετανία, σε κάποιες περιπτώσεις όπως σε σχολείο, παρατηρήθηκε ότι έλειψαν αρκετά παιδιά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κλείσει προσωρινά.

Ωστόσο, αυτήν την περίοδο, όποιος ανήκει σε ευπαθή ομάδα, καλό θα ήταν να φοράει μάσκα υψηλής προστασίας. Η διαφορά με την Ευρώπη συγκριτικά με εμάς, είναι του ενός μήνα. Το εμβόλιο, από τις πρώτες αναλύσεις, φαίνεται πως πιάνει το στέλεχος της γρίπης».

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο για τη γρίπη

Ο ειδικός επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός παραμένει «πολύ βασικό όπλο απέναντι στη σοβαρή νόσηση», υπενθυμίζοντας ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται πάνω από δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Στις ομάδες που προτείνεται να εμβολιαστούν περιλαμβάνονται:

  • άτομα άνω των 60 ετών
  • άτομα με χρόνια νοσήματα
  • μικρά παιδιά
  • άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα
  • επαγγελματίες υγείας
  • εκπαιδευτικοί και όσοι συγχρωτίζονται σε δομές εκπαίδευσης

Ο ειδικός τόνισε ότι το εμβόλιο, σε συνδυασμό με το διαθέσιμο αντιιικό φάρμακο, προσφέρει «αρκετά μεγάλη θωράκιση απέναντι στη σοβαρή νόσηση».

