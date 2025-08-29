ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Μουρίνιο: Απολύθηκε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από το Champions League

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την Φενέρμπαχτσε τον Ιούνιο του 2024, απέτυχε την περασμένη σεζόν να την οδηγήσει στον τίτλο του πρωταθλήματος

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μουρίνιο: Απολύθηκε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από το Champions League Facebook Twitter
O Ζοζέ Μουρίνιο / Φωτ: EPA
0

Ο αποκλεισμός της Φενέρμπαχτσε από την League Phase του Champions League, αποτέλεσε την αιτία για την λύση της συνεργασίας του Ζοζέ Μουρίνιο με τον τουρκικό σύλλογο.

Δύο ημέρες μετά την ήττα που γνώρισε η Φενέρ στην Λισσαβώνα από την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με 1-0 (σ.σ. 0-0 ο πρώτος αγώνας), οι διοικούντες τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν πως «χωρίζουμε τους δρόμους μας με τον Ζοζέ Μουρίνιο, προπονητή της επαγγελματικής μας ομάδας από την σεζόν 2024-2025».

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την Φενέρμπαχτσε τον Ιούνιο του 2024, απέτυχε την περασμένη σεζόν να οδηγήσει τα «κανάρια» της Κωνσταντινούπολης στον τίτλο του πρωταθλήματος, που κατέκτησαν για τελευταία φορά το 2014.

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ίντερ, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές το Champions League (σ.σ. το 2004 με την Πόρτο και το 2010 με την Ίντερ), έζησε αρκετές έντονες στιγμές στην Τουρκία. Τον περασμένο Απρίλιο, χειροδίκησε εναντίον του προπονητή της Γαλατασαράι, μετά από την ήττα στο ντέρμπι του Κυπέλλου Τουρκίας, ενώ δύο μήνες νωρίτερα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο, για σχόλια που έκανε μετά από έναν αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Γαλατασαράι.

Ο «Special One» κατηγόρησε τον τέταρτο διαιτητή του αγώνα -και μέσω αυτού, όλους τους Τούρκους διαιτητές- ότι ευνοούν την «αιώνια αντίπαλο» της Φενερμπαχτσέ.

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Αθλητισμός / Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Η FIFA ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029, εξετάζει τη διεύρυνση των ομάδων και νέα μορφή προκριματικών αγώνων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον πριν το τουρνουά
LIFO NEWSROOM
Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Αθλητισμός / Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Ανεβάζοντας κατά κόρυφα την απόδοσή της στην επίθεση και παίζοντας πιεστική άμυνα, η Ελλάδα γυρίζει από το -10 του πρώτους μέρους (40-30) για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ιταλία, την οποία θα συναντήσει ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket
LIFO NEWSROOM
Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Αθλητισμός / Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα υποδεχθεί τη Λετονία, η οποία κατέκτησε την 5η θέση πριν από δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες
LIFO NEWSROOM
 
 