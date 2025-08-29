Μουρίνιο: Απολύθηκε μετά τον αποκλεισμό της Φενέρμπαχτσε από το Champions League

Ο αποκλεισμός της Φενέρμπαχτσε από την League Phase του Champions League, αποτέλεσε την αιτία για την λύση της συνεργασίας του Ζοζέ Μουρίνιο με τον τουρκικό σύλλογο.

Δύο ημέρες μετά την ήττα που γνώρισε η Φενέρ στην Λισσαβώνα από την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με 1-0 (σ.σ. 0-0 ο πρώτος αγώνας), οι διοικούντες τον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, ανακοίνωσαν πως «χωρίζουμε τους δρόμους μας με τον Ζοζέ Μουρίνιο, προπονητή της επαγγελματικής μας ομάδας από την σεζόν 2024-2025».

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την Φενέρμπαχτσε τον Ιούνιο του 2024, απέτυχε την περασμένη σεζόν να οδηγήσει τα «κανάρια» της Κωνσταντινούπολης στον τίτλο του πρωταθλήματος, που κατέκτησαν για τελευταία φορά το 2014.

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ίντερ, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές το Champions League (σ.σ. το 2004 με την Πόρτο και το 2010 με την Ίντερ), έζησε αρκετές έντονες στιγμές στην Τουρκία. Τον περασμένο Απρίλιο, χειροδίκησε εναντίον του προπονητή της Γαλατασαράι, μετά από την ήττα στο ντέρμπι του Κυπέλλου Τουρκίας, ενώ δύο μήνες νωρίτερα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο, για σχόλια που έκανε μετά από έναν αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Γαλατασαράι.

Ο «Special One» κατηγόρησε τον τέταρτο διαιτητή του αγώνα -και μέσω αυτού, όλους τους Τούρκους διαιτητές- ότι ευνοούν την «αιώνια αντίπαλο» της Φενερμπαχτσέ.