Βαλκανικό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών: 11 μετάλλια για την ελληνική αποστολή - 4 τα χρυσά

Η αθλήτρια άρσης βαρών, Μαρία Καρδαρά κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα

Η Μαρία Καρδάρα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών
Συνολικά 11 μετάλλια, εκ των οποίων 4 χρυσά, 6 ασημένια και ένα χάλκινο, κατέκτησε η ελληνική αποστολή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών, που πραγματοποιήθηκε στο Δυρράχιο της Αλβανίας.

Η αθλήτρια Μαρία Καρδαρά, στα 58κ. και 89 κιλά στο αρασέ, 106 στο ζετέ και 195 στο σύνολο κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση από ελληνικής πλευράς.

Στα 63κ. η Εβίτα Καραθανάση κατέκτησε τρία ασημένια, σηκώνοντας 85 και 105 κιλά φτάνοντας τα 190 στο σύνολο. Την ίδια ώρα ο Γιάννης Αθανασίου, πήρε τρία ασημένια μετάλλια. Στην κατηγορία των +110 κιλών 156 κιλά στο αρασέ, 196 στο ζετέ και έφτασε στα 352 στο σύνολο.

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης, στην κατηγορία των 65 κιλών, υπήρξε χάλκινος, φτάνοντας στο σύνολο τα 262 κιλά. Όλοι τους δέχθηκαν τα συγχαρητήρια από τον Ολυμπιονίκη και αρχηγό αποστολής Πύρρο Δήμα και τους προπονητές Κώστα Παπαδόπουλο και Χρήστο Τριφύλλη.

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, Θεανώ Ζαγκλιβέρη δήλωσε: «Συγχαρητήρια και στους τέσσερις αθλητές μας για την εξαιρετική αγωνιστική παρουσία στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Σήκωσαν ψηλά την ελληνική σημαία και μας έκαναν όλους υπερήφανους. Συγχαρητήρια και στους προπονητές του. Το αγαπημένο άθλημα μας, η άρση βαρών, αποδεικνύει ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, συνεχίζει να φέρνει διακρίσεις στη χώρα μας». 

