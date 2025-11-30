Απόψε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Με το ντέρμπι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ολοκληρώνεται σήμερα η 12η αγωνιστική της Super League, με την αναμέτρηση των δύο ομάδων να ξεκινά στις 09:00 το βράδυ και να προβάλλεται από το Cosmote Sports 1 HD.

Η ΑΕΚ είναι 3η στον πίνακα της Super League με 25 βαθμούς, την ώρα που ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ είναι 6ος με 18 βαθμούς.

Αμφότερες οι ομάδες έρχονται στη σημερινή αναμέτρηση από μεγάλες νίκες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της ρουμανικής Στουρμ Γκρατς με 2-1 στο ΟΑΚΑ, την ώρα που η ΑΕΚ, στο περιθώριο του Europa Conference League, κέρδισε εκτός έδρας τη Φιορεντίνα με 0-1.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής στην Super League:

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ - Βόλος, 0-1

Κηφισιά - Πανσερραϊκός, 3-0

Άρης - ΑΕΛ, 2-1

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου