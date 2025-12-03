ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Νεκρός στα 57 του ο πρώην πρωταθλητής του NBA, Έλντεν Κάμπελ

Τα αίτια θανάτου του άσου του NBA, Έλντεν Κάμπελ, δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη

Ο Έλντεν Κάμπελ με τους Ντιτρόιτ Πίστονς / EPA
Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην άσος και πρωταθλητής, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, του NBA, Έλντεν Κάμπελ, τα αίτια θανάτου του οποίου δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη.

Ο Έλντεν Κάμπελ, μεταξύ άλλων, είχε αγωνιστεί για 15 σεζόν στο NBA, εκ των οποίων τις οκτώ με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς, της ομάδας που παρακολουθούσε από παιδί μεγαλώνοντας στο Ίνγκλγουντ.

Επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του ντραφτ το 1990, ενώ στην καριέρα του μέτρησε 10,3 πόντους και 5,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Το 2004 κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, απέναντι στους «Λιμνανθρώπους» τους Λος Άντζελες.

Τη θλίψη του εξέφρασε με ανάρτηση ο Μάτζικ Τζόνσον, θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς: «Έμαθα τα δυσάρεστα νέα πως ο φίλος και πρώην συμπαίκτης μου Έλντεν Κάμπελ έφυγε από τη ζωή. Ήταν μια ευγενική ψυχή, τρομερά αθλητικός και ταλαντούχος. Προσευχόμαστε για την οικογένειά του και ολόκληρο το Lakers Nation».

Οι Πίστονς ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους πως τον Κάμπελ τον αγαπούσαν συμπαίκτες, φίλαθλοι και η κοινότητα του Ντιτρόιτ, χάρη στον ήρεμο χαρακτήρα και την ήπια προσωπικότητά του.

Ο Μπάιρον Σκοτ, επίσης πρώην Λέικερ, θυμήθηκε το παρατσούκλι «Easy E», εξηγώντας πως ο Κάμπελ είχε έναν ατάραχο, χαλαρό τρόπο να παίζει, που τον έκανε μοναδικό: «Ήταν τόσο κουλ, δεν βιαζόταν καθόλου. Ένας πραγματικά καλός άνθρωπος.»

Στη σεζόν 1996-97, δίπλα στους Σακίλ Ο’Νιλ και Κόμπι Μπράιαντ, σημείωσε 14,9 πόντους μέσο όρο, ενώ η καλύτερη χρονιά του ήταν το 1999 στη Σαρλότ, με 15,3 πόντους και 9,4 ριμπάουντ.

Παρότι θεωρήθηκε παίκτης με τεράστιο ταλέντο και προοπτική, πολλοί συμφωνούν πως δεν επιδίωξε ποτέ πραγματικά να γίνει «μεγάλος σταρ», παρά μόνο να παίζει το παιχνίδι που αγαπούσε.

Με πληροφορίες από Los Angeles Times

