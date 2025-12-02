Μουντιάλ 2026: Παρουσία Τραμπ η κλήρωση της τελικής φάσης - «Στη σκιά του ο Ινφαντίνο», σχολιάζει ο διεθνής Τύπος

Παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσιγκτον και ήδη θεωρείται από τις πιο σημαντικές κληρώσεις στην ιστορία της FIFA. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του, μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα σημείο συνάντησης όπου η πολιτική και ο αθλητισμός θα διασταυρωθούν αναπόφευκτα.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, θα είναι ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. «Αλλά ακόμη και ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον μεγαλύτερο αθλητικό κλάδο του κόσμου θα βρεθεί πιθανώς στη σκιά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη δημόσια φιλία που έχουν αναπτύξει οι δύο άνδρες», σχολιάζει η Deutsche Welle.

«Είμαι πραγματικά τυχερός. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, τον οποίο θεωρώ πραγματικά στενό φίλο», δήλωσε πρόσφατα ο Ινφαντίνο για τη φιλία τους.

«Φυσικά, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε όλα όσα κάνουμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο», συνέχισε ο Ινφαντίνο για τον Τραμπ. «Έχει μια απίστευτη ενέργεια και αυτό είναι κάτι που πραγματικά θαυμάζω. Κάνει πράγματα. Κάνει ό,τι λέει. Λέει ό,τι σκέφτεται. Λέει, στην πραγματικότητα, ό,τι σκέφτονται και πολλοί άλλοι, αλλά ίσως δεν τολμούν να πουν».

Η κλήρωση της διοργάνωσης, που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, θα πραγματοποιηθεί στο Kennedy Center, μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων της αμερικανικής πρωτεύουσας, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει «ξαναφέρει υπό τον έλεγχό του» αφού την είχε κατηγορήσει για «προοδευτική εκτροπή».

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση

Η FIFA έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι θα αποκαλύψει το πρόγραμμα αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σε ζωντανή παγκόσμια μετάδοση, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), από την Ουάσινγκτον.

Θα πραγματοποιηθεί σχεδόν 24 ώρες αφότου ο κόσμος μάθει για τους 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων στην κλήρωση της τελικής φάσης του τουρνουά. Την αποκάλυψη του προγράμματος θα κάνει ο Ινφαντίνο. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, θα επιβεβαιωθούν οι εγκαταστάσεις και οι ώρες έναρξης και των 104 αγώνων.

Η τελική έκδοση του προγράμματος αγώνων θα είναι διαθέσιμη τον Μάρτιο, μόλις πραγματοποιηθούν τα playoffs της FIFA και UEFA και καλυφθούν οι έξι τελευταίες θέσεις.