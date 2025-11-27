Απόψε το Ελλάδα - Ρουμανία για τα προκριματικά του MundoBasket: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται απόψε τη Ρουμανία στο «Nick Galis Hall» για την πρεμιέρα των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Στόχος του Βασίλη Σπανούλη είναι να οδηγήσει την ομάδα όσο πιο κοντά γίνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027. Η Ελλάδα μοιράζεται τον ίδιο όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε το απόγευμα στις 18:30, από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η δωδεκάδα της Εθνικής: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Λουίς Καστίγιο (Ισπανία), Γκέερτ Γιάκομπς (Βέλγιο) και Σίνισα Πρπα (Σερβία).

Επόμενη στάση για την Ελλάδα είναι η αναμέτρηση με την Πορτογαλία στις 30 Νοεμβρίου και ώρα 19:00.