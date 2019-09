H Εθνική Ελλάδας κατάφερε να νικήσει τη Νέα Ζηλανδία και προκρίθηκε στους «16» του Μουντομπάσκετ της Κίνας.

Το τελικό σκορ είναι 103-97.

Η Εθνική ξεκίνησε καλά τον αγώνα και προηγήθηκε με 11-4. Μάλιστα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 7 πόντους μέσα σε 140 δευτερόλεπτα.

Greece 🇬🇷 🆚 New Zealand 🇳🇿

⁦@Giannis_An34⁩ made a flying start to the game with 7 points in 140”.#FIBAWC #FIBAWC2019 #FIBAWorldCup2019 #HellasGotGame #MondialiTipo #antetokounmpo pic.twitter.com/hqyL6SEwcw