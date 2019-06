Για να γιορτάσει την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε MVP του NBA, η Nike ανέβασε μία μπασκέτα στην κορυφή του Ολύμπου, σε ένα σποτ με δυνατούς συμβολισμούς για την τρομερή ιστορία του Greek Freak που από μία γειτονιά στα Σεπόλια κατάφερε να ανέβει στην «κορυφή του κόσμου» και να ψηφιστεί ως ο πολυτιμότερος παίκτης.

Όμως η εγκατάσταση ενός καλαθιού στα 2.911 μέτρα κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι και τα άτομα που ανέλαβαν την τοποθέτηση ήρθαν αντιμέτωπα με το αφιλόξενο «ταπεραμέντο» του βουνού των αρχαίων θεών. Η μπασκέτα μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο σημείο, μόλις εφτά μέτρα κάτω από την κορυφή του Μύτικα (2.918 μέτρα). Σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, μία ομάδα ατόμων φαίνεται να έχει κυκλωθεί από την ομίχλη.

«Για να γιορτάσουμε την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε MVP, πήγαμε αυτό το καλάθι στην κορυφή του Ολύμπου, το ψηλότερο σημείο στην Ελλάδα», έγραψε η Nike στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, αναρτώντας ένα βίντεο με αριστουργηματικά πλάνα. Στο σποτ ακούγονται ιαχές φιλάθλων που ζητωκραυγάζουν το όνομά του: «Γιάννης, Γιάννης» ενώ η κάμερα πλησιάζει στην κορυφή όπου διακρίνουμε τη μπασκέτα. Πάνω από το στεφάνι μπορεί να διαβάσει κανείς: «Η μοίρα μπορεί να σε ξεκινήσει από τα χαμηλά, τα όνειρα μπορούν να σε φέρουν στην κορυφή».

To make it to the top, put your dreams to work.



To celebrate @Giannis_An34's MVP rise, we took this hoop to the top of Mount Olympus–the highest point in Greece. #giannis #nike #justdoit pic.twitter.com/qHxE0amhxt