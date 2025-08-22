ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική

Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ για εποικισμό της Δυτικής Όχθης

Με κοινή δήλωση τους 25 υπουργοί Εξωτερικών καλούν το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό για τους εποικισμούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom UPDATED
Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ για εποικισμό της Δυτικής Όχθης Facebook Twitter
φωτ.: Getty
UPD
0

Η έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ «είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών περιλαμβανομένης και της Ελλάδας. Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι ΥπΕξ καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό εποικισμού τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαυλίζουν τη βία».

Συγκεκριμένα την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αλλά και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η δήλωση έχει ως εξής:

«Η έγκριση των σχεδίων για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, από την Ανώτατη Επιτροπή Σχεδιασμού (Higher Planning Committee) του Ισραήλ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε την εν λόγω απόφαση και ζητούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άμεση ανάκλησή της.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Smotrich, το συγκεκριμένο σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διχοτομώντας ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντιθέτως, υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη τη δυνατότητα να σταματήσει τη συνέχιση του σχεδίου E1. Την ενθαρρύνουμε να το αποσύρει επειγόντως.

Μονομερείς ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει την κατασκευή εποικισμών, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Πολιτική

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού που ενέκρινε το Ισραήλ

Διεθνή / Δυτική Όχθη: «Να ακυρωθεί αμέσως» - 21 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ

Αν υλοποιηθεί θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους
LIFO NEWSROOM
Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή / Σε εξέλιξη η νέα εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα – Έκκληση ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τετάρτη την έναρξη των πρώτων επιχειρησιακών βημάτων για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και επιστράτευσε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα τη νέα πρόταση εκεχειρίας, που έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

Πολιτική / Απόστολος Βεσυρόπουλος: «Χωρίς απινιδωτή, ο "πολιτικός των απινιδωτών"», αναφέρει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Kids Save Lives

Ο βουλευτής της ΝΔ υπέστη ανακοπή σε πολυσύχναστη παραλία της Χαλκιδικής που δεν υπήρχε απινιδωτής ή ναυαγοσώστης - Ο ίδιος ως υφυπουργός είχε συμβάλλει ώστε να τοποθετηθούν περισσότεροι απινιδωτές σε σχολεία και κοινότητες της χώρας
LIFO NEWSROOM
Σφοδρή επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Πολιτική / Επίθεση Κεφαλογιάννη σε Πελετίδη για τις φωτιές: «Εγκληματικό να αμφισβητείς το 112»

Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη δήλωση του κ. Πελετίδη ότι κάποιοι πολίτες έσωσαν τα σπίτια τους επειδή δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του 112, χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική και επικίνδυνη»
LIFO NEWSROOM
Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Βασιλική Σιούτη / Πόσο έχουν αλλάξει οι ιστορικές σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα και την Τουρκία

Ο Θάνος Βερέμης, ιστορικός και πολιτικός επιστήμονας, μιλά στη Βασιλική Σιούτη για τις ελληνορωσικές σχέσεις από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα αλλά και για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία και τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα;
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Πολιτική / Κοινή δήλωση Ελλάδας, Γαλλίας, Βρετανίας, Δανίας και Σλοβενίας: «Το Ισραήλ να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση για τη Γάζα»

Στη δήλωση αναφέρεται ότι το σχέδιο «κινδυνεύει να παραβιάσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και ότι «θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές όλων των αμάχων στη Γάζα»
LIFO NEWSROOM
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

Πολιτική / Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση της ΥΠΕ για τον θάνατό της

«Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε» αναφέρει η ανακοίνωση
LIFO NEWSROOM
Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

Πολιτική / Γεωργιάδης για θάνατο Λένας Σαμαρά: Ο νευρολόγος του Σισμανόγλειου ζήτησε τη μεταφορά της στον Ευαγγελισμό

« Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός υγείας
LIFO NEWSROOM
 
 