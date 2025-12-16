Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία στη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμούς, στάθηκε και στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ενώ αναφέρθηκε και σε σκάνδαλα του παρελθόντος.

«Με αιχμή προκλητικές εκτροπές, αυτή η φούσκα έσκασε και η κυβέρνηση θέλησε να κόψει τον γόρδιο δεσμό. Πολλές υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη. Αργήσαμε; Ναι. Ευθυνόμαστε; Μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός που αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς που είναι αποδεδειγμένα σάπιο. Κύριε Ανδρουλάκη, όλοι ήξεραν…» ανέφερε αρχικά.

«Ξέσπασαν αγροτικές κινητοποιήσεις με μια διάθεση έλλειψης διαλόγου. Γνωρίζαμε ότι αυτή η μετάπτωση εν κινήσει του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα δημιουργούσε καθυστερήσεις. 20/10 έκλεισαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ και οι πληρωμές ξεκίνησαν εντός Νοεμβρίου. Πόσες θα είναι οι πληρωμές; 3,8 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 3,4 το 2024. Το σημαντικότερο είναι ότι το σύστημα πληρωμών εκσυγχρονίζεται οριστικά» υπογράμμισε ακόμη.

Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση έχει έτοιμο πλαίσιο, που αντιμετωπίζει δικαιολογημένα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα. Σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ καλύτερες τιμές, με την ΑΑΔΕ για καλύτερο σύστημα επιστροφής ειδικού φόρου αγροτικού πετρελαίου, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο νέος αυτός τρόπος καταβολής αποζημιώσεων, οδήγησε σε εξοικονόμηση πόρων, σίγουρα 160 εκατ. ευρώ που δεν δόθηκαν σε εκείνους που δεν τα δικαιούνται. Από αυτά, 80 εκατ. θα πάνε σε κτηνοτρόφους και 80 σε σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς που πλήττονται».

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα συζητηθεί η μετάβασή του στην ΑΑΔΕ

«Αυτό που δεν θα συζητηθεί» ξεκαθάρισε, «είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Γιατί αποτελεί την καρδιά της μεταρρύθμισης. Καταλαβαίνω ότι αυτή η απόφαση ξεβόλεψε αρκετούς. Είναι όμως καιρός να ανατραπεί αυτή η διακομματική παθογένεια των τελευταίων 40 ετών. Αν δύο κόμματα έχουμε μεγαλύτερο ευθύνης, είναι το δικό μας και το δικό σας, κύριε Ανδρουλάκη».

Και πρόσθεσε, απευθυνόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης: «Από τη μία καταγγέλλετε τον προβληματικό ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αρνείστε να συμμετάσχετε στην αλλαγή του. Την Πέμπτη η ΝΔ θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση αυτή. Εγώ δεν θα απολογηθώ για καμία παρανομία κανενός καιροσκόπου, τα παράσιτα πάντα βρίσκουν την ευκαιρία να προσκολληθούν σε συστήματα εξουσίας».

«Έχουμε κάνει πολλά για τους αγρότες, μπορούμε περισσότερα. Απευθύνω πρόσκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάμε σε διακομματική επιτροπή με διακομματικό προεδρείο και σε τέσσερις μήνες να καταλήξουμε σε λύσεις, που θα δεσμεύουν και επόμενες κυβερνήσεις. Θέλετε να συμμετέχετε; Εδώ είναι το πεδίο» κατέληξε.