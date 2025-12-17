ΝΔ για Κωνσταντοπούλου: «Είναι μέτοχος σε ΜΚΟ - Δηλώνει το μερίδιό της στο πόθεν έσχες της;»

Ερωτήματα αναφορικά με τη σχέση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με ΜΚΟ, απηύθυνε στην αίθουσα της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατά τη συζήτηση επί του αιτήματος για άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με φόντο αντιδικία της με δημοσιογράφο.

Με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών», η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που της έχει καταθέσει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας εμφανίζονται ως μέτοχοι σε ΜΚΟ. «Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Κωνσταντοπούλου: «Για κάθε ψευδομήνυση, θα κάνω τρεις αγωγές στον Μητσοτάκη»

«Για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτήν την ψευδομήνυση που προέρχεται από την ΝΔ ξεκινάμε. Να κρατάτε τον λογαριασμό και όποιος καθίσταται ηθικός αυτουργός μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του» απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως η δημοσιογράφος που τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση σχετίζεται με την κυβέρνηση.

«Είναι συκοφαντία ότι η συγκεκριμένη είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω IΚΕ φάντασμα ποσό που αγγίζει 40.000 μέσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», πρόσθεσε η ίδια.

