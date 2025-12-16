Προϋπολογισμός 2026: Live η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή

Με την ονομαστική ψηφοφορία και τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ η πενθήμερη κοινοβουλευτική διαδικασία έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού 2026.

Ο πρωθυπουργός, νωρίτερα, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτιώσεων στη φορολόγηση των επιχειρήσεων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων. «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η φορολογία τους επί διακυβέρνησης ΝΔ είναι σημαντικά μειωμένη. Και επίσης, εισπράττουμε πια και από φόρο εισοδήματος επιχειρήσεων πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία εισπράτταμε πριν. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι επιχειρήσεις έχουν κέρδη, έστω και με το παράδειγμα που σας έδωσα πριν κι έστω και με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, μπορούν τελικά να εισφέρουν περισσότερο στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ένας ενάρετος κύκλος. Για το ζήτημα της προκαταβολής, κρατήστε έναν αστερίσκο να με ξαναρωτήσετε του χρόνου», σημείωσε.

Προϋπολογισμός 2026 - Χατζηδάκης: Πρόσθετο πακέτο €160 εκατ. για κτηνοτρόφους, βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς

Το πλαίσιο της πρόσθετης στήριξης των αγροτών που προκύπτει από την ανακατανομή των κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης παρουσίασε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. να δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσέθεσε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

«Βασιζόμενοι στον διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων πρόσθετων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Τα μέτρα αυτά θα αφορούν: