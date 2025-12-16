Αλέξης Τσίπρας: Νέο κάλεσμα από Πάτρα - «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε»

Το βιβλίο του «Ιθάκη» παρουσίασε στην Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας υπέγραψε πλήθος αντιτύπων, ενώ στη διάρκεια της ομιλίας του άσκησε ολομέτωπη κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για νεποτισμό, εστιάζοντας στη διαφάνεια και τη διαφθορά, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η δική του κυβέρνηση σεβάστηκε το δημόσιο χρήμα, τους θεσμούς, προκαλώντας μάλιστα την κυβέρνηση να ρωτήσει τους πολίτες ποια θεωρεί ότι ήταν εντιμότερη.

Αλέξης Τσίπρας: «Έχουμε λάθος κυβέρνηση, χρειάζεται ένας νέος πατριωτισμός»

Ο κ. Τσίπρας απάντησε και στις κατηγορίες ότι έριξε την Ελλάδα στα βράχια. «Δεν έχουμε λάθη της κυβέρνησης, έχουμε λάθος κυβέρνηση», είπε μεταξύ άλλων, ενώ έκανε και ένα πολιτικό βήμα εμπρός, αναφέροντας: «Αναλύω το ταξίδι του χθες με στόχο να προετοιμάσουμε μαζί το ταξίδι του αύριο. Χρειάζεται ένας νέος πατριωτισμός που θα παρασύρει τα κακώς κείμενα. Ένα νέο συλλογικό όραμα και ελπίδα».

«Ενώ οι χορτασμένοι των κολεγίων αποδείχτηκαν τελικά αχόρταγοι, έχουν μετατρέψει τη χώρα σε έναν απέραντο βάλτο διαφθοράς, τον βάλτο των υποκλοπών, τον βάλτο των Τεμπών και της συγκάλυψης, τον βάλτο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον βάλτο του καρτέλ στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ και στις τράπεζες που θησαυρίζουν από την ασφυξία εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών», τόνισε.

«Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα να μην το επιχειρήσουμε Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε. Η πατρίδα ασφυκτιά. Και εγκυμονούν κίνδυνοι σοβαροί. Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής που καραδοκεί. Δεν είναι μόνο η οικονομία και η κοινωνική συνοχή που απειλούνται. Αλλά και η εθνική κυριαρχία, η ίδια η ασφάλεια της πατρίδας. Θέλω να κρούσω για άλλη μια φορά τον κώδωνα του κινδύνου: Μια αναξιόπιστη, με ελάχιστη κοινωνική συναίνεση, βουτηγμένη στα σκάνδαλα κυβέρνηση, είναι και εθνικά επικίνδυνη» συμπλήρωσε