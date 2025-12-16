ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μιχάλης Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί»

Ο 16χρονος γιος του βουλευτή συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη στο Χαλάνδρι - «Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή», αναφέρει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Ο γιος του Μιχάλη Κατρίνη συνελήφθη μετά από καταδίωξη / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Γιος του Μιχάλη Κατρίνη είναι ο 16χρονος συλληφθείς στο Χαλάνδρι, έπειτα από καταδίωξη με αστυνομικούς.

Ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας, έχοντας μαζί του επίσης ανήλικους συνεπιβάτες.

Σε ανακοίνωσή του, την οποία δημοσίευσε μέσω social media, ο Μιχάλης Κατρίνης επιβεβαίωσε, ότι:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.
Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Μιχάλης Κατρίνης: Η σύλληψη του γιου του

Πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ΣΚΑΪ, περιέγραψαν, ότι ότι ο ανήλικος οδηγούσε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειάς του και δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα κοντά στη λεωφόρο Μεσογείων. Από εκεί και έπειτα ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, ενώ παραβίασε και κόκκινο σηματοδότη. Τελικά, στην οδό Αποστολοπούλου, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Συνολικά τέσσερις ανήλικοι επέβαιναν στο αυτοκίνητο: ο γιος του βουλευτή, που οδηγούσε, ένας 15χρονος συνοδηγός που είχε μαζί του κουζινομάχαιρο και ακόμη δύο ανήλικοι στα πίσω καθίσματα. Άπαντες συνελήφθησαν και ενημερώθηκαν οι γονείς τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα και έχει οριστεί δικάσιμος.

 
 
