Νίκος Παππάς: Χτύπησε δημοσιογράφο - «Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής»

Επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά κατήγγειλε πως δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 (τοπική ώρα). Στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής.

Νίκος Παππάς: Έβαλε τρικλοποδιά και γρονθοκόπησε δημοσιογράφο

Ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν. Ο ευρωβουλευτής, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, όπως αναφέρει το μέσο, τού έβαλε τρικλοποδιά.

«Μην με ακουμπήσεις ξανά» είπε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, ζητώντας του παράλληλα τον λόγο για την επίθεση. Σύμφωνα με την καταγγελία, στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον δημοσιογράφο να «βγουν έξω να λογαριαστούν».

Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δύο «δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω» με αποτέλεσμα να πέσει στον διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

«Τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» φώναξε ο Νίκος Γιαννόπουλος. «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση του Νίκου Παππά.

Ο δημοσιογράφος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ, με τον Νίκο Παππά να κάνει υποτιμητικά σχόλια εναντίον του δημοσιογράφου ο οποίος απομακρύνθηκε με συνάδελφό του ώστε να επιστρέψει στο ξενοδοχείο του.

Νίκος Παππάς: Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Η καταγγελία συνεχίζει ότι μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του Νίκου Παππά, καθώς και μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία δεν απάντησε.

Σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας κατά του ευρωβουλευτή που κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Πλέον ο Νίκος Παππάς αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κάτι που δεν καλύπτεται από την ασυλία του.