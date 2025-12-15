ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημοσκόπηση Alco: Διαφορά 12 μονάδων για τη ΝΔ - Υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών

Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα στη νέα δημοσκόπηση της Alco

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Διαφορά 12 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Alco, για τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha.

Ως προς τα συγκεντρωτικά ποσοστά στη δημοσκόπηση της Alco διαμορφώνονται ως εξής:

  • 23,6%, Νέα Δημοκρατία
  • 11,6%, ΠΑΣΟΚ
  • 9,5%, Ελληνική Λύση
  • 7,3%, ΚΚΕ
  • 6,3%, Πλεύση Ελευθερίας
  • 4,7%, ΣΥΡΙΖΑ
  • 3,2%, Φωνή Λογικής

Δημοσκόπηση Alco: Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα 

Το δείγμα της δημοσκόπησης της Alco ερωτήθηκε μεταξύ άλλων και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, και για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης με τη νέα χρονιά. Ειδικά, ως προς το πρώτο σκέλος, το 78% θεωρεί δικαιολογημένες τις διαμαρτυρίες, το 15% δεν τις δικαιολογεί, ενώ ένα 7% απάντησε πως δεν γνωρίζει.

Αντίστοιχα, ως προς τις κυβερνητικές προτεραιότητες για το 2026, το δείγμα διαμορφώθηκε ως εξής:

  • ακρίβεια, 54%
  • διαφάνεια/αξιοκρατία 17%
  • βελτιώσεις στο ΕΣΥ, 15%
  • καλύτερη αστυνόμευση, 5%
  • βελτιώσεις στην παιδεία, 4%
  • περιορισμός μετανάστευσης, 3%
  • άλλο, 1%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας. Μόλις το 15% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «φέρνει κάτι καινούργιο» στην πολιτική ζωή. Παράλληλα, το 54% των πολιτών θεωρεί ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος ζωής παραμένει το κυρίαρχο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα.

Η δημοσκόπηση της ALCO σκιαγραφεί ένα πολιτικό τοπίο σχετικής σταθερότητας στην κορυφή, αλλά έντονης ρευστότητας στη βάση, με τους αναποφάσιστους να διατηρούν καθοριστικό ρόλο για τις εξελίξεις των επόμενων μηνών.

