Δημοσκόπηση Metron Analysis: Πρώτη με διαφορά 15,9 μονάδων η ΝΔ - Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, συγκεντρώνει 5% στο ερώτημα για «καταλληλότητα πρωθυπουργού»

Άτομο ρίχνει ψήφο στην κάλπη / Eurokinissi
Πρώτη με διαφορά 15,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ ανέρχεται η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου, στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis που πραγματοποιήθηκε για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Η Νέα Δημοκρατία, στη δημοσκόπηση της Metron Analysis, συγκεντρώνει 28,7%, την ώρα που τα υπόλοιπα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΠΑΣΟΚ, 12,8%
  • Ελληνική Λύση, 11,7%
  • ΚΚΕ, 10%
  • Πλεύση Ελευθερίας, 9,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ, 4,9%
  • Φωνή Λογικής, 3,6%
  • ΜέΡΑ25, 3,1%
  • Κίνημα Δημοκρατίας, 3,2%

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Ποιοι μένουν εκτός Βουλής

Όσον αφορά τα κόμματα που παραμένουν εκτός Βουλής, όπως προέκυψε από τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, είναι τα εξής: «Σπαρτιάτες» με 0,5%, «Νίκη» με 2,8%, «ΑΝΤΑΡΣΙΑ» με 1% και Νέα Αριστερά με 2%.

Στο πανελλαδικό δείγμα της δημοσκόπησης συμμετείχαν 1.300 άτομα και πραγματοποιήθηκε στο διάστημα ανάμεσα σε 14 και 20 Οκτωβρίου. Ως προς την πορεία της χώρας, το 69% του δείγματος πιστεύει πως κινείται σε λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 25% θεωρεί ότι πορεύεται «σωστά».

Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η ακρίβεια ανέρχεται πρώτη με 44%, για να ακολουθήσουν οικονομία με 34, κρίση θεσμών με 22, διαφθορά με 13 και ανασφάλεια, ανεπάρκεια κυβέρνησης με 12 αντίστοιχα.

Μάλιστα, στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με 25%, ενώ ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης με 6%.

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τη στιγμή της παραίτησής του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται για πρώτη σε σχετικό ερώτημα για «καταλληλότητα του πρωθυπουργού», συγκεντρώνοντας ποσοστό της τάξης του 5%.

