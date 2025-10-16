Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Στο 28% βαδίζει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της MRB, που περιέλαβε, μεταξύ άλλων, τη γνώμη των πολιτών για για τους χειρισμούς της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, τις διαδηλώσεις μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά και τα πιθανά κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της, συγκεντρώνοντας 28% κινούμενη στα ποσοστά των ευρωεκλογών και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, η Ελληνική Λύση με 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,4%, το ΚΚΕ με 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Φωνή Λογικής 5,2% με 4,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,9%, Μέρα25 2,7%, Νέα Αριστερά 2% και η Νίκη με 1,7%.

Την ίδια ώρα σημαντική αύξηση της τάξης του 3,6% παρατηρείται στην απάντηση «άλλο κόμμα».

Όμοια είναι και η εικόνα που παρατηρείται στην πρόθεση ψήφου, όπου η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να μειώνεται στο 10,9%.

Στην ερώτηση για την αξιολόγηση των χειρισμών της κυβέρνησης στο θέμα του Πάνου Ρούτσι, το 62,5% την αποτιμά αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο ένας στους τρεις ψηφοφοόρους της ΝΔ πιστεύει, ότι η κυβέρνηση δεν χειρίστηκε καλά το ζήτημα του Πάνου Ρούτσι.

Όσο για το πώς χειρίστηκε η Δικαιοσύνη το ίδιο ζήτημα, το 49,9% των ερωτηθέντων απαντά αρνητικά, ενώ το 42,3% θετικά.

Δημοσκόπηση MRB: Για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Στην ερώτηση για το εάν θεωρούν ορθό να γίνονται εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το 59% απάντησε σίγουρα θετικά ή μάλλον θετικά, ενώ το 32,9% σίγουρα αρνητικά ή μάλλον αρνητικά.

Δηλαδή, έξι στους 10 τάσσεται υπέρ των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο.

Δημοσκόπηση MRB: Για τη δίκη των Τεμπών

«Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι», ήταν ακόμη μία ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση. Επτά στους δέκα ερωτηθέντες απάντησαν «σίγουρα όχι» ή «μάλλον όχι», ενώ 24,5% «ναι» ή «μάλλον ναι».

Το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών πιστεύει, πως δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικά υπεύθυνοι.

Δημοσκόπηση MRB: Για τον Αλέξη Τσίπρα

Για το πώς αξιολογούν την κίνηση το Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, οι ερωτηθέντες απάντησαν σε ποσοτό 47,9% θετικά, και σε 36,6% αρνητικά.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν οι ερωτηθέντες ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, απαντούν καταφατικά 21,8%, ενώ 73,4% αρνητικά.

Σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες, καταγράφεται πτώση των ποσοστών των πολιτών που θεωρούν πιθανό να τον ψηφίσουν.

Δημοσκόπηση MRB: Για τον Αντώνη Σαμαρά

Στο ίδιο ερώτημα όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, 15,8% απαντούν σίγουρα ή μάλλον θα ψηφίσουν ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα του Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ανοδική τάση.

Δημοσκόπηση MRB: Για τη Μαρία Καρυστιανού

Στην ερώτηση για την εικόνα της Μαρίας Καρυστιανού, το 50% απαντά ότι έχει ευνοϊκή γνώμη, ενώ το 24,9% «όχι ευνοϊκή».

Σε άλλη ερώτηση, το 51,1% θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με την πολιτική και να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο με το θέμα των Τεμπών, ενώ το 15,7% λέει να «ασχοληθεί με την πολιτική και να ιδρύσει δικό της κόμμα».

Ακόμα, το 56,7% των ερωτηθέντων απαντά πως μάλλον ή σίγουρα δεν θα ψήφιζε πιθανό κόμμα με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού, ενώ το 32,2% απαντά «σίγουρα» ή «μάλλον» θα το ψήφιζε.