Δημοσκόπηση Marc: Στις 15,4 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στη νέα δημοσκόπηση, ο Αλέξης Τσίπρας κρίνεται ως πιο κατάλληλος για εκπροσώπηση της Κεντροαριστεράς

LifO Newsroom
Στιγμιότυπο από κάλπη / EUROKINISSI
Στις 15,4 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά στην πρόθεση ψήφου, στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Marc, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1.

Στη δημοσκόπηση Marc, και πιο συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό της τάξης του 26,5%, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11,1%.

Συγκεκριμένα, τα ποσοστά των κομμάτων ως προς την πρόθεση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

  • ΝΔ, 26,5%
  • ΠΑΣΟΚ, 11,1%
  • Πλεύση Ελευθερίας, 8,6%
  • Ελληνική Λύση, 7,5%
  • ΚΚΕ, 6,9%
  • ΣΥΡΙΖΑ, 5,8%
  • Φωνή Λογικής, 3,1% 
Ποσοστά κομμάτων στη δημοσκόπηση Marc / ANT1
Δημοσκόπηση Marc: Η καταλληλότητα του πρωθυπουργού

Η Marc πραγματοποίησε μεγάλη δημοσκόπηση για τον ΑΝΤ1 και μεταξύ άλλων έθεσε ερώτημα για το ποιον οι ερωτώμενοι θεωρούν καλύτερο πρωθυπουργό ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.

Προτίμηση για πρωθυπουργό ανάμεσα στους τρεις:

  • Κυριάκος Μητσοτάκης 33,9%
  • Αλέξης Τσίπρας 24,3%
  • Νίκος Ανδρουλάκης 11,3%

Οι πολίτες απάντησαν και στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς:

  • Αλέξης Τσίπρας 24%
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου 12,8%
  • Νίκος Ανδρουλάκης 12,6%
  • Σωκράτης Φάμελλος 6,6%
  • Γιάνης Βαρουφάκης 6,2%
  • Στέφανος Κασσελάκης 4%
  • Αλέξης Χαρίτσης 2%

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ MARC Facebook Twitter
Καταλληλότητα πρωθυπουργού στη νέα δημοσκόπηση / ANT1
 

