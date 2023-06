Ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά διασχίζει τη Νορβηγία- Και κινείται προς νότια Ευρώπη

Ο καπνός από τις πυρκαγιές του Καναδά, που έπνιξαν την Νέα Υόρκη, την περασμένη εβδομάδα, έφτασαν στη Νορβηγία και αναμένεται να πλήξουν και τη νότια Ευρώπη, δήλωσαν Νορβηγοί αξιωματούχοι.

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πρόβλεψης κλίματος, οι επιστήμονες της ατμόσφαιρας και του κλίματος που εργάζονται στο Ινστιτούτο Κλιματικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας (NILU) της Νορβηγίας προέβλεψαν πώς ο καπνός από τις πυρκαγιές του Καναδά θα διασχίσει την ατμόσφαιρα, θα περάσει τη χώρα και θα προχωρήσει νοτιότερα. Επισήμαναν, δε, ότι ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά δεν αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων εκεί.

In this video, I am exploring the landscape of Alberta, Canada, specifically the fire areas. What I found is staggering! Oil fields and massive deforestation! This can only be seen from space! Tools used: Google Earth and NASA FIRMS site.@xghostnotesx pic.twitter.com/8QjaOE8wXE — Bogdan Oliver (@Bogdan__Oliver) June 11, 2023

«Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά εξακολουθεί να παρασύρεται και να φθάνει πάνω από τη Νορβηγία. Θα φτάσει επίσης σε άλλα μέρη της Ευρώπης τις επόμενες ημέρες», ανέφερε το ινστιτούτο στο Twitter.

Ο καπνός έχει μετακινηθεί πάνω από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία ήδη από την 1η Ιουνίου και οι παρατηρήσεις από τη νότια Νορβηγία έχουν καταγράψει αυξανόμενες συγκεντρώσεις σωματιδίων, ανέφερε το ανεξάρτητο ερευνητικό ίδρυμα.

«Μπορεί να μπορούμε να δούμε κάποια ομίχλη ή να μυρίσουμε καπνό», είπε ο ελληνικής καταγωγής, Νικόλας Ευαγγελίου, ανώτερος ερευνητής της NILU. «Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι ο αριθμός των σωματιδίων στον αέρα εδώ στη Νορβηγία, θα είναι αρκετά μεγάλος ώστε να είναι επιβλαβής για την υγεία μας. Ενώ ο καπνός διασχίσει την Ευρώπη, ο αριθμός των σωματιδίων θα είναι πολύ μικρότερος».

Ο καπνός πιθανότατα θα συνεχίσει να κινείται μέσω της Νορβηγίας καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται στον Καναδά. πρόσθεσε.

Ο Kjetil Tørseth, διευθυντής ερευνών της NILU, είπε ότι με τις αυξανόμενες θερμοκρασίες λόγω της κλιματικής κρίσης, οι δασικές πυρκαγιές είναι πιθανό να είναι πιο συχνές και μεγαλύτερου μεγέθους.

Updated calculations carried out by @Nick_Evangeliou, @EckhardtSabine & colleagues at @NILU_now show that smoke from the forest fires 🔥 in Canada is still drifting in over Norway. It will also reach other parts of Europe over the next few days:https://t.co/7EpkRNPT5Z — NILU (@NILU_now) June 9, 2023

«Οπότε νομίζω ότι αυτού του είδους τα επεισόδια θα είναι πιο συχνά στο μέλλον. Και φυσικά έχουν αντίκτυπο στο κλίμα», είπε μιλώντας στο Associated Press. «Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε τις επιπτώσεις στην Αρκτική, όπου ο όγκος του καπνού στο χιόνι και τον πάγο μπορεί πράγματι να αυξήσει την τοπική υπερθέρμανση».

Ο Καναδάς και η ανατολική ακτή των ΗΠΑ έχουν «βιώσει» επικίνδυνα επίπεδα ρύπανσης από τις πυρκαγιές του Καναδά, κυρίως στην ανατολική επαρχία του Κεμπέκ ενώ ο τεράστιος όγκος ανθυγιεινού αέρα από τις δασικές πυρκαγιές επεκτάθηκαν μέχρι τις μεσοδυτικές ΗΠΑ, καλύπτοντας ολόκληρη την Νέα Υόρκη σε ένα πέπλο» καπνού.

An unusually active early fire season in Canada lofted smoke across swaths of the eastern U.S., seen here by the @NASA/@NOAA Suomi-NPP satellite.



Data from NASA and NOAA satellites contribute to air quality monitoring systems to help track unhealthy air pollution. pic.twitter.com/7EvBuVHdBs — NASA Earth (@NASAEarth) June 8, 2023

Με πληροφoρίες του Guardian