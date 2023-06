Η Νέα Υόρκη «πνίγηκε» στον καπνό- Από τις δασικές πυρκαγιές του Καναδά

Ο καπνός, από τις δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τον Καναδά, έχει δημιουργήσει μία αποπνικτική και δυστοπική ατμόσφαιρα στην Νέα Υόρκη.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους στη Νέα Υόρκη, που έχουν θέματα με την υγεία τους, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρά τους.

Προειδοποιήσεις εκδόθηκαν από τη Νέα Υόρκη μέχρι την Βόρεια και Νότια Καρολίνα αλλά και δυτικά μέχρι τη Μινεσότα. Στην πόλη της Νέας Υόρκης, όπως λένε μαρτυρίες μπορεί κάποιος όχι μόνο να μυρίσει αλλά και να γευτεί τον καπνό.

Ενδεικτικό της απόκοσμης ατμόσφαιρας είναι η εικόνα από το Άγαλμα της Ελευθερίας που τυλίχθηκε σε ένα σκοτεινό πέπλο καπνού και ομίχλης. Ίδια εικόνα και στο Empire State Building και άλλα ορόσημα του Μανχάταν.

Smoke & haze continue to move in from the north. In this satellite loop, you can see a thicker plume over central NY and northern PA which will be shifting in over the next few hours. Expect a reduction in visibility, poor air quality & the smell of smoke. #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/Fzeq1u20Wh — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023

Η IQAir, μια εταιρεία τεχνολογίας που παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα και τη ρύπανση, δήλωσε ότι η ποιότητα του αέρα στη Νέα Υόρκη ήταν από τις χειρότερες στον κόσμο το βράδυ της Τρίτης. Η πόλη συνήθως δεν κατατάσσεται στις πρώτες 3.000.

.@NYSDEC has issued an Air Quality Health Advisory for NYC, in effect until 11:59 p.m. on Wednesday, June 7. New Yorkers should limit outdoor activity, especially people with heart or breathing problems, older adults & children. See real-time air quality: https://t.co/VHIYVKZCRw pic.twitter.com/9oAAvUpBvU — nychealthy (@nycHealthy) June 7, 2023

We're in the worst of the conditions, but the Air Quality Health Advisory has been extended until 11:59 pm Thursday — which our teams have been anticipating.



Mask up and limit your outdoor activities.



See real-time air quality: https://t.co/Ok9k6nidUG pic.twitter.com/EfceKRUu6Y — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 7, 2023