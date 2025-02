Μπουένος Άιρες: Τι συμβαίνει με το «ματωμένο» ποτάμι και την έντονη δυσοσμία του

Με προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης μοιάζουν οι εικόνες που έρχονται τις τελευταίες ώρες από ένα ποτάμι στην Αργεντινή.

Ένας μικρός ποταμός στην πόλη Αβεγιανέδα του Μπουένος Άιρες, ο Sarandí, απέκτησε μια βαθιά κόκκινη απόχρωση, με τους κατοίκους να ανησυχούν και να καταγγέλλουν «αηδιαστικές οσμές».

This aerial view shows an unusual reddish color of the Sarandi Canal seeping into the Rio de la Plata River in Sarandi, Avellaneda in the outskirts of Buenos Aires, Argentinahttps://t.co/vbqYe5jwoR pic.twitter.com/hsA4uhpJ07 — Gulf Today (@gulftoday) February 7, 2025

Οι καταγγελίες των κατοίκων

Σύμφωνα με τον Guardian, το «ματωμένο ποτάμι» είναι αποτέλεσμα από διαρροή χρωστικής ουσίας σε κοντινό εργοστάσιο.

Οι κάτοικοι που ζουν στην Αβεγιανέδα, 9.6 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Αργεντινής διαμαρτύρονται εδώ και καιρό για τη βιομηχανική ρύπανση στην περιοχή. Τα παράπονά τους, μετέφερε η τοπική εφημερίδα, La Verdad, δηοσιεύοντας τα σχόλια όσων έχουν έρθει αντιμέτωποι με το κανάλι. «Βγάινει μια αηδιαστική μυρωδιά από το νερό. Υποπτεύονται ότι ο ένοχος ήταν ένα κοντινό βυρσοδεψείο» αναφέρει η εφημερίδα.

The Sarandí River in Buenos Aires turned red, alarming locals. Authorities are now investigating the cause of the discolouration.#nocomment pic.twitter.com/ujEixEGMx7 — NoComment (@nocomment) February 7, 2025

Μια κάτοικος, η María Ducomls, περιέγραψε το θέαμα ως «ματωμένο ρυάκι» και σχολίασε ότι το περιστατικό ήταν μόνο ένα από μια σειρά παρόμοιων παρόμοιων γεγονότων. «Δεν χρειάζεται να είσαι επιθεωρητής για να καταλάβεις πόσο μολυσμένο είναι το φτωχό ρυάκι του Sarandí», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Όπως επισήμανε, η «η έντονη δυσοσμία» ξύπνησε την ίδια και την οικογένειά της, το πρωί της Πέμπτης, ενώ κατήγγειλε, ότι κανείς από την αρμόδια δημοτική αρχή δεν έχει δώσει εξηγήσεις για τη συνεχιζόμενη ρύπανση.

«Το έχουμε δει γαλαζωπό, πρασινωπό, ροζ και πορφυρό, με μια κηλίδα λίπους στην επιφάνεια που μοιάζει με πετρέλαιο» ανέφερε για το ποτάμι.

ANOTHER river has turned red, this time in Argentina. The Sarandi River near Buenos Aires has alarmed residents with its sudden colour change. Authorities are investigating and have taken water samples to determine the cause.pic.twitter.com/UBqDZ5fjVX https://t.co/9LxROnoN6h — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 7, 2025

Πιστεύεται ότι πρόκειται για κάποιο είδος οργανικής χρωστικής

Το περιφερειακό τμήμα περιβάλλοντος δήλωσε ότι διερευνά την προφανή διαρροή. «Το πρωί της Πέμπτης 6 Φεβρουαρίου λάβαμε μια αναφορά ότι τα νερά του καναλιού Sarandí είχαν βαφτεί κόκκινα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Το κινητό εργαστήριο ανάλυσής μας πήγε στην περιοχή και ελήφθησαν δύο λίτρα νερού ως δείγματα για βασική χημική ανάλυση και υγρή χρωματογραφία, προκειμένου να προσδιοριστεί ποια οργανική ουσία ήταν υπεύθυνη για τον αποχρωματισμό. Πιστεύεται ότι πρόκειται για κάποιο είδος οργανικής χρωστικής».

Δημοσιογράφος του AFP δήλωσε ότι το χρώμα των υδάτων είχε ξεθωριάσει μέχρι αργά το απόγευμα της Πέμπτης.

Με πληροφορίες από Guardian και AFP