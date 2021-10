Μία άπιαστη άλκη, που εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια περιπλανιόταν στο Κολοράντο με ένα λάστιχο αυτοκινήτου στο λαιμό, επιτέλους απελευθερώθηκε.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας του Κολοράντο για τα πάρκα και τα άγρια ζώα κατάφεραν να πιάσουν την άλκη, να τη ναρκώσουν και να αφαιρέσουν το ελαστικό.

Το βάρους 270 κιλών, ηλικίας 4,5 ετών ζώο εντοπίστηκε κοντά στο Pine Junction, νοτιοδυτικά του Ντένβερ, το βράδυ του Σαββάτου. Αυτή ήταν η τέταρτη προσπάθεια που έκαναν μέσα σε μία εβδομάδα οι αρμόδιοι αξιωματούχοι για να πιάσουν και να βοηθήσουν την άλκη.

Τελικά, αναγκάστηκαν να κόψουν τα κέρατα του ζώου, καθώς ήταν αδύνατο να κοπεί το ελαστικό. «Θα προτιμούσαμε να κόψουμε το λάστιχο και να αφήσουμε τα κέρατα, αλλά η κατάσταση ήταν δυναμική και έπρεπε να το βγάλουμε με κάθε δυνατό τρόπο», εξήγησε ο Σκοτ Μέρντοκ, που έκανε την «επιχείρηση» μαζί με τον συνάδελφό του, Ντόσον Σουάνσον.

Οι δυο τους εκτίμησαν ότι η άλκη απελευθερώθηκε από βάρος περίπου 16 κιλών με την αφαίρεση του ελαστικού, των σκουπιδιών που είχαν μαζευτεί μέσα σε αυτό και την κοπή των κεράτων. Οι δύο αξιωματούχοι εντόπισαν το ζώο ανάμεσα σε κοπάδι, έπειτα από αναφορά ντόπιου ότι το είχε δει πρόσφατα στην περιοχή.

Με έκπληξη διαπίστωσαν ότι ο λαιμός του ζώου ήταν σε καλή κατάσταση, παρά τη διετή ταλαιπωρία του. «Η γούνα είχε αφαιρεθεί λίγο και υπήρχε μία μικρή ανοιχτή πληγή, ίσως στο μέγεθος κέρματος, αλλά κατά τα άλλα φαινόταν πραγματικά καλά», δήλωσε ο Μέρντοκ. «Στην πραγματικότητα, σοκαρίστηκα με το πόσο καλά φαινόταν», παραδέχθηκε.

Το ζώο εθεάθη για πρώτη φορά με το λάστιχο στον λαιμό τον Ιούλιο του 2019, κατά τη διάρκεια της καταγραφής του πληθυσμού άλλων ζώων στην περιοχή.

Αξιωματούχοι της υπηρεσίας δηλώνουν ότι έχουν δει και άλλους εκπροσώπους του είδους, όπως και ελάφια, ταράνδους, αρκούδες να μπλέκονται σε αντικείμενα όπως κούνιες, αιώρες, σχοινιά απλώματος ρούχων, διακοσμητικά φωτάκια, τέρματα ποδοσφαίρου, φιλέ για βόλεϊ και έπιπλα.

We have received sighting reports of the bull elk with a tire around its neck, including this video taken Wednesday night by Rod Riddle near Pine Junction. The first sighting we had of this elk with this tire on it was back in July 2019. pic.twitter.com/C2hHZImyQ5