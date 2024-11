Η καμηλοπάρδαλη στη λίστα με τα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση

Είναι τα ψηλότερα ζώα του πλανήτη μας και κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα, αλλά στις σαβάνες της Αφρικής, οι πληθυσμοί της καμηλοπάρδαλης έχουν μειωθεί δραματικά, προκαλώντας ανησυχία για την επιβίωση τους.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να τοποθετήσει αρκετά από τα είδη καμηλοπαρδάλεων στον επίσημο κατάλογο των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, μια πρόταση για την ένταξη της καμηλοπάρδαλης στο πλαίσιο του Νόμου για τα απειλούμενα είδη.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ελπίζουν ότι η κίνηση αυτή θα συμβάλει στην πάταξη της λαθροθηρίας των συγκεκριμένων ζωών, περιορίζοντας την εισαγωγή τους στις ΗΠΑ.

Διάφορα μέλη του σώματος της καμηλοπάρδαλης χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλιών, κοσμημάτων και παπουτσιών, συμβάλλοντας στη μείωση του πληθυσμού τους.

«Η ομοσπονδιακή προστασία για τις καμηλοπαρδάλεις θα συμβάλει στην προστασία ενός ευάλωτου είδους, στην προώθηση της βιοποικιλότητας, στην υποστήριξη της υγείας του οικοσυστήματος, στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης άγριων ζώων και στην προώθηση βιώσιμων οικονομικών πρακτικών», ανέφερε σε δήλωσή της η Μάρθα Γουίλιαμς, η επικεφαλής της υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας ζωής.

Με ύψος που συχνά ξεπερνά τα πέντε μέτρα, η καμηλοπάρδαλη γοήτευε και προβλημάτιζε τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Όταν ο Ιούλιος Καίσαρας επέστρεψε από την Αφρική, έφερε στη Ρώμη το ψηλόσωμο ζώο, προκαλώντας την έκπληξη στα πρόσωπα των συμπατριωτών του. Στους κάτοικους της Ρώμης, το πλάσμα έμοιαζε κατά το ήμισυ με καμήλα και κατά το ήμισυ με λεοπάρδαλη και κάπως έτσι προέκυψε η ονομασία του είδους.

Οι καμηλοπαρδάλεις αποτελούν βασικά γρανάζια του ζωικού οικοσυστήματος ολόκληρης της Αφρικής, ευδοκιμώντας σε ερήμους, δάση και σαβάνες. Ωστόσο, ακόμη και τώρα, εξακολουθούν να είναι ένα μυστήριο, με τους ερευνητές να μην είναι εντελώς σίγουροι αν η καμηλοπάρδαλη αποτελεί ένα μόνο είδος ή περισσότερα.

Όμως υπάρχει ένα πράγμα στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν: Η καμηλοπάρδαλη έχει μπει σε μπελάδες.

Ο πληθυσμός τους μειώθηκε από πάνω από 150.000 το 1985 σε περίπου 98.000 το 2015, καθώς η ταχεία αστικοποίηση διατάραξε το φυσικό τους περιβάλλον. Επιπλέον, η λαθροθηρία και η ξηρασία, που τροφοδοτείται από την κλιματική αλλαγή, συνεισφέρουν στο να κάνουν τη ζωή για τα ιδιαίτερα ζώα όλο και πιο δύσκολη.

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, ένα δίκτυο που παρακολουθεί την κατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη, αναγνώρισε πολλά υπο-είδη καμηλοπάρδαλης ως κρίσιμα απειλούμενα από το 2018.

Τώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι προτείνουν να κηρυχθούν ως κρίσιμα απειλούμενα τρία υπο-είδη της βόρειας καμηλοπάρδαλης: Η δυτικοαφρικανική, η καμηλοπάρδαλη του Κορντοφάν και η καμηλοπάρδαλη της Νουβίας. Ο πληθυσμός των παραπάνω ειδών έχει μειωθεί κατά 77% από το 1985, από περίπου 26.000 σε μόλις 6.000. Οι καμηλοπαρδάλεις αυτές ζουν κυρίως στο Καμερούν, το Τσαντ, τον Νίγηρα και την Ουγκάντα.

One of Africa's 9 giraffe species, the Nubian giraffe has strong forelegs, can run 50kph for several kilometres. Extinct in DRC, Egypt & Eritrea, the remaining 4000 of this critically endangered giraffe can be found in Ethiopia (2420) Kenya (1040) South Sudan (450) Uganda (>200). pic.twitter.com/57IZmYJ7Gd