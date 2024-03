Η Φλόριντα πληρώνει κυνηγούς για να ελέγξει τον πληθυσμό του πύθωνα

Όταν οι πύθωνες άρχισαν να αναδιαμορφώνουν την τροφική αλυσίδα των Everglades, η πολιτεία της Φλόριντα κατέληξε σε ένα σχέδιο: να φέρει κυνηγούς για να τους εξολοθρεύσουν.

Για παράδειγμα, η Amy Siewe είναι μία από τις κυνηγούς πυθώνων που σαρώνει τους δρόμους και τα χωράφια της Νότιας Φλόριντα. Κυνηγάει τα τεράστια ερπετά μέσα στα χορτάρια, όπου και παραμονεύουν για το θήραμά τους.

Το χειμώνα, η Siewe κυνηγάει πύθωνες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το καλοκαίρι μέσα στη νύχτα. Για την ίδια δεν αποτελεί απλά ένα κυνήγι, αλλά σημαντικός παράγοντας για τη διάσωση του οικοσυστήματος.

Οι πύθωνες της Βιρμανίας πιστεύεται ότι «μετακόμισαν» στη Φλόριντα ως κατοικίδια ζώα στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Από το 1996 έως το 2006, περίπου 99.000 πύθωνες μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ για να πουληθούν ως κατοικίδια. Όταν κάποιοι δραπέτευσαν στην άγρια φύση, βρήκαν έναν παράδεισο, πλούσιο σε θηράματα όπως ποντίκια, σκίουρους και πουλιά - αλλά και, μεγάλα ζώα όπως ελάφια, ακόμη και αλιγάτορες. Οι πύθωνες πιστεύεται ότι κυνηγούν χρησιμοποιώντας την όσφρησή τους για να εντοπίζουν τα ίχνη που αφήνει το θήραμά τους, και στη συνέχεια κρύβονται σε κοντινή απόσταση για να τους στήσουν ενέδρα, να τους στριμώξουν μέχρι θανάτου και να τους καταπιούν ολόκληρους.

Όταν η κυνηγός εντοπίζει ένα από αυτά τα ερπετά, πηδά από το φορτηγό της πάνω στο φίδι, αρπάζοντάς το πίσω από το κεφάλι. Οι κυνηγοί δουλεύουν σε ζευγάρια, και έτσι ο βοηθός της θα κολλήσει το στόμα του φιδιού με ταινία.Οι μεγάλοι πύθωνες, όπως το είδος που πιάνει η συγκεκριμένη ομάδα , έχουν μεγάλα, κοφτερά δόντια που μπορούν να προκαλέσουν βαθιές πληγές - αν και δεν είναι δηλητηριώδη.Παρά τον κίνδυνο, η Siewe είναι παθιασμένη με τη δουλειά της: «Ξέρω ότι κάθε φίδι που πιάνω κάνει τη διαφορά» διευκρινίζει.

Χάρη στο πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το 2017, έχουν αιχμαλωτιστεί και έχουν γίνει ευθανασίες σε 7.330 πύθωνες μέχρι στιγμής.Η πλειονότητα είχε μήκος κάτω από 1,2 μέτρα, αν και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έχουν αιχμαλωτιστεί 17 που είχαν μήκος μεταξύ 4,8 και 5,2 μέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται, διότι παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 90-95% των γουνοφόρων ζώων στο Εθνικό Πάρκο Everglades από τότε που εμφανίστηκαν οι πύθωνες στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μια μελέτη διαπίστωσε μείωση 99% στα ρακούν, 99% στα οπόσουμ και πλήρη απουσία κουνελιών.

Έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το 2021, ο πύθωνας προστέθηκε στον κατάλογο απαγορευμένων ειδών της Φλόριντα, καθιστώντας παράνομη την αγορά, την πώληση ή τη μεταφορά πυθώνων της Βιρμανίας, ενώ όποιος έχει ήδη το είδος αυτό ως κατοικίδιο πρέπει να το καταγράψει και να του τοποθετήσει μικροτσίπ.

"This is the biggest snake I have ever seen in my whole life." Drivers in the Florida Everglades were stunned to see a massive 15-foot-long python slithering across the roadway. pic.twitter.com/WyCv19XnZi