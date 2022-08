«Εντυπωσιακή» μέδουσα στην Παπούα Νέα Γουινέα προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών

Δύτης ανοιχτά των ακτών της Παπούα Νέας Γουινέας κατέγραψε πλάνα ενός ασυνήθιστου πλάσματος, που ίσως είναι και ένα πρωτόγνωρο είδος μέδουσας.

Το βίντεο καταγράφηκε από τον Dorian Borcherds, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της Scuba Ventures στο Kavieng, στην επαρχία PNG της Νέας Ιρλανδίας και προκαλεί το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Ο Borcherds, ο οποίος καταδύεται στην περιοχή για περισσότερες από δύο δεκαετίες, είπε ότι είδε περίπου τρεις ή τέσσερις από αυτές τις πολύχρωμες μέδουσες και εντυπωσιάστηκε από τις περίπλοκες λεπτομέρειές τους και τον τρόπο που φαινόταν να κινούνται μέσα στο νερό.

«Δεν έχουν μυαλό, οπότε δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό», είπε.

Αναζητώντας απαντήσεις, έστειλε το βίντεο στη σύζυγό του στη Νότια Αφρική, η οποία το ανέβασε στην εφαρμογή Jellyfish, ένα έργο που συνίδρυσε η Dr Lisa-ann Gershwin, ειδικός στις μέδουσες στην Australian Marine Stinger Advisory Services.

«Μόλις το είδα αυτό, ειλικρινά, μετά βίας μπόρεσα να συγκρατήσω τον ενθουσιασμό μου. Σχεδόν έπεσα από την καρέκλα μου» είπε για το μαγικό θέαμα.

Η Gershwin αρχικά πίστευε ότι το βίντεο ήταν η δεύτερη αποτύπωση μιας μυστηριώδους μέδουσας - της Chirodectes maculatus - που εντοπίστηκε πριν από δεκαετίες στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο.

Τώρα όμως πιστεύει ότι το «υπέροχο» αυτό πλάσμα είναι ένα νέο είδος.

Ενώ η Gershwin είναι σίγουρη για τα ευρήματά της, η εργασία της σχετικά με την ταξινόμηση των ειδών δεν έχει ακόμη υποβληθεί σε αξιολόγηση από ομότιμους.

Η καθηγήτρια Kylie Pitt, θαλάσσια οικολόγος που ειδικεύεται στις μέδουσες από το Πανεπιστήμιο Griffith, είπε ότι θα μπορούσε να είναι ένα νέο είδος.

Ωστόσο θεωρεί ότι για να το γνωρίζει αυτό με βεβαιότητα θα χρειαστεί περαιτέρω έρευνα από το βίντεο αυτό.

Είπε ότι σίγουρα δεν είχε ξαναδεί κάτι ανάλογο αλλά πρόσθεσε πως ένας ερευνητής «θα πρέπει να κρατήσει το ζώο στο χέρι του» για να είναι σίγουρος για το είδος.

«Θα ήταν υπέροχο να παίρναμε το δείγμα και να μπορούσαμε να περιγράψουμε τη μορφολογία του, σε συνδυασμό με γενετικές δοκιμές», είπε.

Ο καθηγητής Jamie Seymour, τοξικολόγος από το Πανεπιστήμιο James Cook που ειδικεύεται στα δηλητηριώδη ζώα της Αυστραλίας, προτιμά την προηγούμενη θεωρία της Gershwin και πιστεύει ότι η μέδουσα ανήκει στο είδος της Chirodectes maculatus.

Η δρ. Gershwin είχε βοηθήσει στην επαναταξινόμηση του Chirodectes maculatus, μιας μέδουσας που έχει παρατηρηθεί μόνο μία φορά στις ακτές του βόρειου Κουίνσλαντ, μετά από έναν κυκλώνα το 1997.

Η περίπτωση αυτή έχει παραμείνει ένα μυστήριο καθώς ακόμα δεν γνωρίζουν οι ειδικοί από πού προήλθε τότε το ασπόνδυλο.

Με την πρώτη ματιά, σκέφτηκε ότι το νέο βίντεο θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Ζήτησε τη βοήθεια του Peter Davie, ενός συνταξιούχου πλέον –αλλά ακόμα ενεργού– επιμελητή από το μουσείο του Κουίνσλαντ, όπου φυλάσσονταν το αρχικό δείγμα της μέδουσας.

Μαζί κοίταξαν τα πλάνα καρέ-καρέ και παρατήρησε ότι η μέδουσα είχε διαφορετικά σημάδια, ήταν πολύ μεγαλύτερη, περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου και διάφορες άλλες τεχνικές διαφορές.

Προς μεγάλη τους χαρά, αποφάσισαν ότι πρόκειται πιθανώς για ένα νέο είδος μέδουσας, που ενδέχεται να ανήκει στο ίδιο γένος με αυτό που είχαν παρατηρήσει το 1997.

