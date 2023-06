Ουκρανία: Πρώτες δορυφορικές εικόνες μετά την ανατίναξη του φράγματος Νόβα Κάχοβκα στη Χερσώνα

Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση Μόσχας - Κιέβου με αφορμή την ανατίναξη του υδροηλεκτρικού φράγματος στη Χερσώνα, ενώ παράλληλα ήρθαν στη δημοσιότητα οι πρώτες εικόνες της εκτεταμένης ζημιάς του φράγματος Νόβα Καχόβκα από δορυφόρο.

Η κατάσταση στο φράγμα Νόβα Καχόβκα θα μπορούσε να οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή εάν η στάθμη του νερού πέσει κάτω από τα 12,7 μέτρα, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο της Ουκρανίας. Η κανονική στάθμη του νερού είναι 14,5-16 μ. Με μια μεγάλη πτώση της στάθμης του νερού, θα ξεκινήσουν μαζικοί θάνατοι ψαριών και πουλιών, πολλές πόλεις και κωμοπόλεις μπορεί να μείνουν χωρίς νερό και επίσης θα απειληθεί ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια.

«Ο κόσμος οφείλει να αντιδράσει», δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την καταστροφή του φράγματος Νόβα Καχόβκα στην νότια Ουκρανία. «Η Ρωσία βρίσκεται σε πόλεμο κατά της ζωής, κατά της φύσης, κατά του πολιτισμού», πρόσθεσε ο πρόεδρος Βολοντομίρ Ζελένσκι στο Telegram κατηγορώντας τους Ρώσους ότι ναρκοθέτησαν το φράγμα πριν το ανατινάξουν.

«Η Ρωσία ανατίναξε μια βόμβα, προκαλώντας τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά την διάρκεια της ομιλίας του στους «Εννέα του Βουκουρεστίου», ένα σχήμα που συγκεντρώνει εννέα χώρες της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπη μέλη του ΝΑΤΟ. «Πρόκειται για την μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει προκληθεί από τον άνθρωπο στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες», συνέχισε.

Η καταστροφή του φράγματος εγείρει φόβους για καταστροφικές συνέπειες στην πανίδα και την χλωρίδα αυτής της περιοχής της νότιας Ουκρανίας.

«Η Ρωσία είναι ένοχη για βάρβαρη οικοκτονία», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσθέτοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις πρέπει να τεθούν υπόλογες. «Είναι αδύνατη η ανατίναξη ενός φράγματος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξωτερικά, με βομβαρδισμό», είπε αναφερόμενος στο σενάριο που προώθησε η Μόσχα για να εξηγήσει την καταστροφή επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Κίεβο.

Το Κρεμλίνο αρνείται από την πλευρά του ότι ανατίναξε τον υδροηλεκτρικό σταθμό. «Απορρίπτουμε σθεναρά την κατηγορία για την ανατίναξη του υδροηλεκτρικού σταθμού Νόβα Καχόβκα. Αυτή ήταν μια εσκεμμένη δολιοφθορά από το Κίεβο. Ένας από τους στόχους του είναι να στερήσει την Κριμαία από νερό, καθώς η παροχή νερού στο κανάλι της Βόρειας Κριμαίας μειώνεται» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συνέδεσε επίσης την ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα με το γεγονός ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που ξεκίνησαν μεγάλης κλίμακας επιθετικές επιχειρήσεις πριν από δύο ημέρες, δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους, κι αυτές οι επιθετικές επιχειρήσεις πνίγονται».

Στο μεταξύ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας οι πρώτες εικόνες του πλημμυρισμένου φράγματος Νόβα Καχόβκα και του μεγέθους της ζημιάς από δορυφόρο. Οι νέες εικόνες με ημερομηνία 6 Ιουνίου δείχνουν τα επακόλουθα της θραύσης του φράγματος. Σε σύγκριση με την εικόνα της 4ης Ιουνίου μπορεί κανείς να δει ότι σχεδόν ολόκληρος ο υδροηλεκτρικός σταθμός έχει καταστραφεί.

