Γκραντ Κάνιον: Επί έναν μήνα καίει η φωτιά - Καταστράφηκαν 500.000 στρέμματα δασικής βλάστησης

Ανεξέλεγκτη φωτιά μαίνεται εδώ και έναν μήνα στο Γκραντ Κάνιον, ένα από τα πιο εμβληματικά εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, καταστρέφοντας σχεδόν 500.000 στρέμματα δασικής βλάστησης και προκαλώντας το κλείσιμο του ιδιαίτερα δημοφιλούς βόρειου τμήματος (North Rim).

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε από κεραυνό ανήμερα της 4ης Ιουλίου, ημέρα εθνικής εορτής στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταπολεμάται νυχθημερόν από περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες, τόσο από ξηράς όσο και από αέρος.

Παρά την εξαιρετικά χαμηλή υγρασία -μόλις 4%- οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατόρθωσαν να συγκρατήσουν τη διάδοση της φωτιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών στην Αριζόνα.

'MEGAFIRE': Grand Canyon's Dragon Bravo Fire has now exploded across more than 100,000 acres pic.twitter.com/F3dZdF4w6F — Fox News (@FoxNews) August 1, 2025

Ωστόσο, η φωτιά που έχει ονομαστεί «Dragon Bravo Fire» εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «τεράστια» από τον επίσημο ιστότοπο InciWeb, και μέχρι στιγμής έχει περιοριστεί μόλις κατά 13%, ενώ η επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να επιτείνει την κατάσταση.

Με περισσότερα από 497.000 στρέμματα καμένα, η φωτιά είναι ήδη η πλέον καταστροφική του 2025 στις ΗΠΑ.

A haunting beauty. The Dragon Bravo Fire burning through the Grand Canyon as stars and meteors pass silently overhead. It’s hard to watch a place you love endure this, so I turned my lens to the sky and let it speak.#GrandCanyon #Astrophotography #Timelapse #DragonBravoFire pic.twitter.com/Tqn95blUHt — Sean Parker (@seanparkerphoto) August 2, 2025

Το εθνικό πάρκο του Γκραντ Κάνιον, το οποίο προσελκύει ετησίως περίπου 4,5 εκατομμύρια επισκέπτες, ανακοίνωσε το κλείσιμο του βόρειου τμήματος τουλάχιστον έως τις 15 Οκτωβρίου. Αντίθετα, το νότιο τμήμα (South Rim), που δέχεται και τη συντριπτική πλειονότητα των τουριστών, παραμένει προσβάσιμο.

Τον περασμένο μήνα, οι αρχές του πάρκου προχώρησαν σε επείγουσα απομάκρυνση περίπου 500 επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς οι πυκνοί καπνοί σκέπαζαν τα φαράγγια του ποταμού Κολοράντο για μέρες.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update unbelievable Timelapse video from the Dragon Bravo Fire in the Grand Canyon the fire is now one of the largest wildfires in Arizona’s history.



The fire has burned 114K acres and is at 12% contained

the fire started on 4th of July.

Video LSM pic.twitter.com/69qlFTCxEF — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) August 3, 2025

The Grand Canyon Lodge has burned down due to the Dragon Bravo Fire in the Park. Other structures have been impacted as well.



On today’s show I talk about the multiple managed fires that blew out yesterday due to weather events that rolled over the fire areas. Thanks to the… pic.twitter.com/OVG5MUgfZB — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 13, 2025

The Dragon Bravo fire on the N Rim of the Grand Canyon. Started by lightning strike on July 4. Moved so fast some rangers, employees lost everything. Largest wildfire in the US now. Taken from Mather Point. Heartbroken. pic.twitter.com/iVMkiGnohl — Candice (@Candice_AZ) August 2, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο η φωτιά κατέστρεψε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, από 50 έως 80 κτιριακές εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους και το ιστορικό ξενοδοχείο Grand Canyon Lodge, το μοναδικό του North Rim, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 και προσέφερε εντυπωσιακή θέα στο φαράγγι.

Η κατάσταση πυροδοτεί πολιτικές εντάσεις, καθώς η φετινή αντιπυρική περίοδος βρίσκει την αμερικανική Δύση με μειωμένα μέσα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές και απολύσεις σε καίριες ομοσπονδιακές υπηρεσίες όπως η δασική προστασία, η NOAA και η FEMA, προκαλώντας ανησυχία για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

